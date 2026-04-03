Des de l’església arxiprestal

Devoció en la processó del Sant Enterrament a Vila-real

Centenars d’integrants de confraries i germandats desfilen pels carrers en una de les processons més destacades de la Setmana Santa vila-realenca i omplin la ciutat de solemnitat i recolliment

Kmy Ros

David Donaire

Vila-real

Vila-real va celebrar aquest divendres la processó més destacada i multitudinària de la seua Setmana Santa, com és la del Sant Enterrament amb motiu del Divendres Sant. Un acte on centenars d’integrants de les confraries i germandats van desfilar pels carrers i van omplir la ciutat de solemnitat i recolliment.

Processó del Sant Enterrament pel Divendres Sant a Vila-real / Kmy Ros

Com de costum, l’itinerari va ser el mateix que el de la processó del Dimecres Sant, amb l’església arxiprestal com a punt de partida. Després de la creu processional, que va encapçalar la desfilada, van anar passant la Germandat Franciscana de Terra Santa, la Confraria de la Puríssima Sang i Mare de Déu de la Soledat, la Venerable Confraria del Pare Jesús Nazareno i Maria Santíssima de la Caritat, la Germandat de la Santa Faç, la Confraria de Santa Maria Magdalena, la del Santíssim Crist de l’Hospital, la Venerable Orde Tercer del Carme, la Germandat de la Santa Creu i de la Mare de Déu de les Angusties, la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors i la Germandat del Sant Sepulcre.

Noticias relacionadas y más

Video: Processó del Sant Enterrament a Vila-real

Video: Processó del Sant Enterrament a Vila-real

Aquest dissabte segueixen els actes religiosos amb la Vigília Pasqual.

