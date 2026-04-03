Des de l’església arxiprestal
Devoció en la processó del Sant Enterrament a Vila-real
Centenars d’integrants de confraries i germandats desfilen pels carrers en una de les processons més destacades de la Setmana Santa vila-realenca i omplin la ciutat de solemnitat i recolliment
Vila-real va celebrar aquest divendres la processó més destacada i multitudinària de la seua Setmana Santa, com és la del Sant Enterrament amb motiu del Divendres Sant. Un acte on centenars d’integrants de les confraries i germandats van desfilar pels carrers i van omplir la ciutat de solemnitat i recolliment.
Com de costum, l’itinerari va ser el mateix que el de la processó del Dimecres Sant, amb l’església arxiprestal com a punt de partida. Després de la creu processional, que va encapçalar la desfilada, van anar passant la Germandat Franciscana de Terra Santa, la Confraria de la Puríssima Sang i Mare de Déu de la Soledat, la Venerable Confraria del Pare Jesús Nazareno i Maria Santíssima de la Caritat, la Germandat de la Santa Faç, la Confraria de Santa Maria Magdalena, la del Santíssim Crist de l’Hospital, la Venerable Orde Tercer del Carme, la Germandat de la Santa Creu i de la Mare de Déu de les Angusties, la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors i la Germandat del Sant Sepulcre.
Aquest dissabte segueixen els actes religiosos amb la Vigília Pasqual.
- Una joven se precipita desde lo alto de un bloque de pisos en Castelló
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- El Grau de Castelló, un escenario vivo todo el año
- Un accidente con tres vehículos implicados en Vila-real acaba con siete personas heridas y trasladadas al hospital
- Fallece un capitán de barco en Castellón tras un rescate de urgencia en alta mar
- Intento de homicidio entre hermanos en Castellón: "Te voy a matar y luego te meteré en un agujero"
- Pronóstico reservado para la joven que se precipitó desde un bloque de pisos en Castelló
- Lluvia de dinero en Castellón con La Primitiva y la Lotería Nacional