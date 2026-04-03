La màgia de Grau de circ abarrota el districte marítim de públic familiar
El clown Txema Muñoz, Quique Montoya&Delicat Circ i La Corcoles triomfen en una multitudinària jornada inaugural
Aquest dissabte hi ha jornada matinal i vespertina amb 9 espectacles i entrada gratuïta per a tots els públics
La sèptima edició del Festival de Circ Contemporani Grau de Circ ha arrancat en gran, amb aforament complet en els tres muntatges programats esta vesprada al Parc de la Panderola i Plaza de Sète, al Grau de Castelló. La inauguració del cicle ha sigut a càrrec del clown Txema Muñoz i el seu espectacle “Gota”, guanyador del Premi al millor espectacle de carrer Feten 2026 i candidat als Premis MAX de teatre. Una actuació que s'inclou dins d'una gira internacional que portarà a esta companyia fins a Bèlgica, Portugal o el Regne Unit, a més dels principals certàmens circenses del nostre país.
Artistes premiats
Després de Txema Muñoz, també al Parc de la Panderola, han pres el relleu els actors de la companyia Quique Montoya&Delicat Circ i el seu Lloc, buscant encaixar. Una invitació a una experiència immersiva en la ment autista a través de tendresa, innocència i humor que ha conquistat a xicotets i grans. L'últim espectacle, en la Plaça de Sète, ha sigut a càrrec de veterana companyia La Corcoles. El funambulisme de Carena, premi a la Millor estrena d'arts de carrer a la Fira Tàrrega 2024, no ha defraudat als centenars d'espectadors que s'han donat cita al costat del Port.
12 companyies nacionals e internacionals
Fins diumenge que ve, una selecció de 12 companyies nacionals i internacionals presentaran els seus espectacles en el districte marítim amb entrada gratuïta per a tots els públics. Les companyies Circ Bover, Alodeyá, Sargantana Circ, Zircozaurre, Circ Pànic, Jean Philippe Kikolas i Alba Sarraute completen un cartell que compta amb muntatges guardonats en més de 20 festivals internacionals. La companyia castellonenca Troupe Malabó repetix en la coordinació d'una cita cultural de primer nivell. El regidor de Cultura en funcions, Vicent Sales, ha recordat que “són tres jornades en les quals convertim el Grau en una gran carpa de circ en la qual s'esgoten totes les localitats. No hi ha millor manera de gaudir de la Setmana Santa que en família, especialment amb una oferta cultural de primer nivell”.
