Vila-real viu una emotiva processó de l'Encontre

La ciutat tanca així la seua Setmana Santa, declarada d'interés turístic provincial

Toni Losas

Concha Marcos

Vila-real

Vila-real ha tancat aquest Diumenge de Pasqua de Resurrecció la seua Setmana Santa, declarada d’interés turístic provincial.

La jornada dominical ha començat amb la celebració de la Santa Missa de Pasqua a la parròquia arxiprestal Sant Jaume, amb assistència de confraries i germandats, la Junta Central de Setmana Santa i la corporació municipal, encapçalada per l'alcalde, José Benlloch.

Galería: Procesión del Encuentro Vila-real 2026

Finalitzada la missa, ha tingut lloc la processó de l’Encontre amb eixida des de la mateixa parròquia i participació de diferents confraries i germandats, tant en l’acompanyament de la imatge de Crist Ressuscitat com de la Mare de Déu.

Noticias relacionadas y más

Recorregut

L’Encontre s'ha celebrat a la plaça de la Vila i, posteriorment, la processó ha continuat fins a la parròquia arxiprestal Sant Jaume on s'ha quedat la imatge del Crist mentre que la de la Santíssima Mare de Déu ha seguit fins a la seua seu, al carrer d'Onda, posant així el punt final als actes de la Setmana Santa 2026.

