Vila-real viu una emotiva processó de l'Encontre
La ciutat tanca així la seua Setmana Santa, declarada d'interés turístic provincial
Vila-real ha tancat aquest Diumenge de Pasqua de Resurrecció la seua Setmana Santa, declarada d’interés turístic provincial.
La jornada dominical ha començat amb la celebració de la Santa Missa de Pasqua a la parròquia arxiprestal Sant Jaume, amb assistència de confraries i germandats, la Junta Central de Setmana Santa i la corporació municipal, encapçalada per l'alcalde, José Benlloch.
Finalitzada la missa, ha tingut lloc la processó de l’Encontre amb eixida des de la mateixa parròquia i participació de diferents confraries i germandats, tant en l’acompanyament de la imatge de Crist Ressuscitat com de la Mare de Déu.
Recorregut
L’Encontre s'ha celebrat a la plaça de la Vila i, posteriorment, la processó ha continuat fins a la parròquia arxiprestal Sant Jaume on s'ha quedat la imatge del Crist mentre que la de la Santíssima Mare de Déu ha seguit fins a la seua seu, al carrer d'Onda, posant així el punt final als actes de la Setmana Santa 2026.
