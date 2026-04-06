Compromís defensa la taxa turística i acusa el PP de carregar el cost del turisme sobre el veïnat de Castelló
Ignasi Garcia: “Els castellonencs paguem taxa turística quan viatgem, però ací som nosaltres qui assumim els serveis que utilitzen els turistes, perquè el PP es nega a aplicar una mesura de sentit comú”
Compromís per Castelló ha defensat la implantació d’una taxa turística a la ciutat coincidint amb l’inici de la temporada alta i l’arribada de més visitants, i ha anunciat que tornarà a portar el debat al ple a través d’una declaració institucional. La coalició considera que “no té cap sentit” que el cost dels serveis associats al turisme recaiga exclusivament sobre el veïnat de Castelló, mentre altres territoris d’Europa ja compten amb este tipus de mesures.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha lamentat que “per culpa del sectarisme ideològic del Partit Popular, els castellonencs i castellonenques hem de pagar taxa turística quan viatgem fora, però quan venen turistes a la nostra ciutat som nosaltres els que paguem els serveis que utilitzen sense que aquests facen cap aportació”. Garcia ha afegit que “ja va sent hora que el País Valencià dispose d’una taxa turística com la majoria dels territoris europeus, perquè permetria alleugerir la càrrega fiscal que suporten els veïns i veïnes durant tot l’any”.
Des de la formació assenyalen que l’activitat turística genera una pressió directa sobre serveis com la neteja, la seguretat o el manteniment de l’espai públic, sense que existisca cap mecanisme perquè els visitants contribuïsquen a finançar-los. En canvi, nombrosos països europeus i altres territoris de l’Estat espanyol ja han implantat aquesta mesura, que permet avançar cap a un model turístic més just i sostenible.
Amb les xifres que Carrasco va donar de més de 500.000 visitants a la ciutat, i les dades del Pla Estratègic de Turisme de Castelló 2025, que fixa una estada mitjana de 3,9 nits per persona, Castelló podria haver ingressat prop de quatre milions d’euros anuals amb una taxa simbòlica de dos euros per nit. Uns recursos que podrien destinar-se a millorar la neteja urbana, conservar el litoral i el patrimoni, reforçar la seguretat i impulsar polítiques de desestacionalització turística.
En este sentit, Garcia ha sigut contundent: “El Partit Popular i la senyora Carrasco continuen tancats en una posició ideològica que perjudica directament els veïns i veïnes de Castelló, perquè es neguen a aplicar una mesura de sentit comú”.
Per tot això, Compromís tornarà a portar al ple una declaració institucional per recaptar el suport de la corporació i instar la Generalitat a habilitar un marc normatiu que permeta aplicar una taxa turística amb criteris de sostenibilitat, equitat i transparència.
