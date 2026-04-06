La Diputació de Castelló incrementa fins als 250.000 euros les ajudes per a fomentar el control poblacional de colònies felines i el benestar animal
La institució provincial activa la convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats menors de la província de Castelló per a la realització de programes de protecció, benestar i tinença d'animals de companyia, així com altres mesures de benestar animal
La Diputació Provincial de Castelló incrementa fins als 250.000 euros les ajudes per a fomentar el control poblacional de colònies felines i el benestar animal en els 135 municipis de la província.
La institució provincial ha activat la convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats menors de la província per a la realització de programes de protecció, benestar i tinença d'animals de companyia, així com altres mesures de benestar animal.
“Són unes ajudes que reflectixen el nostre compromís amb la protecció i el benestar dels animals i que permeten als ajuntaments desenvolupar programes de cura i atenció”, ha assenyalat la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina.
Estes ajudes garantixen que els ajuntaments puguen desenvolupar programes i projectes que contribuïsquen al control poblacional de colònies felines i a la millora del benestar animal, facilitant, de la mateixa manera, “la convivència amb la ciutadania i la prevenció de problemes de salut pública i animal”, ha indicat la dirigent provincial.
En este sentit, la màxima representant de la institució provincial ha posat de manifest el compromís del Govern Provincial amb tots els ajuntaments de la província per a fer front a estes actuacions, ja que, “si no es duen a terme, poden causar seriosos problemes de salubritat”.
Un compromís ferm i real que queda reflectit en l'increment d'un 25% de la partida pressupostària, que passa de 200.000 en 2025 a 250.000 en 2026, la qual cosa permetrà millorar l'atenció i el benestar dels animals en tots els municipis del territori castellonenc.
Així doncs, podran beneficiar-se de les subvencions els ajuntaments i entitats locals menors de la província. Les subvencions objecte de la present convocatòria es destinaran a la realització de programes o activitats amb repercussió provincial implicades en l'aplicació de la llei 2/2023, de 13 de març, de Protecció, Benestar i Tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal.
Pel que fa a les activitats subvencionables, d'una banda, les subvencions es destinaran al servei de recollida d'animals abandonats, a la custòdia, manteniment i assistència veterinària, així com a la divulgació, educació i formació encaminades a la protecció i defensa dels animals.
I, d'altra banda, a la implantació del mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn) per a la realització de cirurgies d'esterilització que disminuïsquen l'extensió i proliferació de colònies felines; al tractament veterinari dels individus de les colònies felines; a la millora de les condicions de vida i alimentació dels gats; i, finalment, a la formació del personal municipal i conscienciació de la població en el respecte a les colònies felines.
“Amb això aconseguim garantir un control sostenible de les colònies felines, millorar la salut dels animals i fomentar la conscienciació ciutadana sobre la importància del respecte cap a ells”, ha apuntat el diputat de Medi Natural, José María Andrés, qui ha insistit que “la col·laboració ciutadana és fonamental perquè les polítiques de benestar animal funcionen”.
Quant a la quantia de la subvenció, no podrà superar el 90% en municipis de fins a 500 habitants; el 75% en municipis de 501 a 5.000 habitants; i el 50% en municipis de més de 5.000, dels gastos subvencionables, sent la subvenció màxima per beneficiari de 5.000 euros. La quantia de la subvenció a entitats locals menors serà del 100% dels gastos subvencionables de l'activitat, sent la subvenció màxima per beneficiari de 1.000 euros.
D'esta manera, els interessats a concórrer en este procediment hauran de presentar les seues sol·licituds en 30 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- El fútbol de Castellón, de luto por la muerte del 'Ratón' Honorio Gómez: trayectoria, posibles causas del fallecimiento...
- Fallece uno de los siete heridos en el accidente triple de Vila-real del Viernes Santo
- Aviso a conductores en Castellón: están robando una pieza vital de los coches y no es un hecho aislado
- Intento de homicidio entre hermanos en Castellón: 'Te voy a matar y luego te meteré en un agujero
- El Grau de Castelló, un escenario vivo todo el año
- La muerte a tiros del relojero de Morella y la sorprendente sentencia
- Pronóstico reservado para la joven que se precipitó desde un bloque de pisos en Castelló