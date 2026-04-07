La castellonenca Belén Clemente assumeix la direcció de la Coral Canigó i obri una nova etapa en una històrica formació de Vic
La directora de La Jana va ser distingida en 2024 amb la Beca Lluís Millet del Palau de la Música Catalana i compta ja amb una àmplia trajectòria professional
La castellonenca Belén Clemente assumeix la direcció musical de la Coral Canigó i inaugura una nova etapa en una de les formacions corals més emblemàtiques de Vic. L’entitat ha anunciat el nomenament a través de les seues xarxes socials, confirmant l’arribada d’una jove directora amb projecció creixent dins el panorama coral català.
Fundada l’any 1963, la Coral Canigó reuneix actualment una cinquantena de cantaires i conserva un repertori que supera les 800 obres. El relleu situa al capdavant del conjunt una batuta formada entre la Comunitat Valenciana, Barcelona i el Regne Unit, en un moment de redefinició artística per al cor.
Una directora amb projecció dins el món coral català
El nomenament de Clemente no és un moviment menor dins el sector coral. Nascuda a La Jana (Castelló) l’any 1996, la directora va ser distingida el 2024 amb la Beca Lluís Millet, el programa formatiu de direcció coral impulsat per la Fundació Orfeó Català–Palau de la Música Catalana.
Esta beca implica la integració durant dues temporades en l’activitat musical i organitzativa dels cors de l’Orfeó Català, una de les institucions corals de referència del país. La participació en este programa ha consolidat la seua presència dins l’ecosistema musical català.
Formació internacional i experiència professional
El perfil de Belén Clemente combina una sòlida base acadèmica amb experiència pràctica en projectes d’alt nivell.
- Graduada en Direcció d’Orquestra i Cor per l’ESMUC
- Grau professional de guitarra pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona
- Màster en Direcció de Cor Simfònic per la Universitat de Birmingham
A més, és cofundadora i directora de la Original SoundTrack Orchestra (OSTO) i ha treballat com a assistent de direcció a la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, a més de directora del Cor Albada, de l'Agrupació Cor Madrigal i del cor Roig Korai de l'Orfeó Gracienc i directora de la nova Orquestra Simfònica de Gràcia.
Presència recent al Palau de la Música Catalana
La trajectòria de la directora s’ha fet especialment visible durant els últims mesos. El Palau de la Música Catalana la va incloure recentment en la producció Gaudí, d’Albert Guinovart, al costat d’Albert Torrebella, dirigint el Cor Jove de l’Orfeó Català i la OSTO.
A més, en el Concert de Sant Esteve 2025, una de les cites més rellevants del calendari coral català, Clemente va aparéixer vinculada oficialment al programa com a Beca Lluís Millet 2024-2026, reforçant la seua consolidació artística.
Un moment de transició per a la Coral Canigó
L’arribada de la nova directora coincideix amb una etapa de canvis dins la formació vigatana. Després de més de tres dècades sota la direcció de Xavier Solà, el setembre de 2025 el relleu va passar a Jofre Bardolet. El nomenament actual representa un nou pas en l’evolució recent del projecte coral.
La Coral Canigó acumula més de seixanta anys d’activitat i ha actuat en escenaris destacats com el Palau de la Música Catalana o L’Auditori de Barcelona, així com en diverses gires internacionals. Entre els seus reconeixements figura el tercer premi del IX Certamen Internacional de Cançó i Polifonia Basca de Tolosa (1977).
El seu repertori abasta des de compositors clàssics com Bach, Händel o Mozart fins a autors contemporanis i creadors catalans.
Una aposta per una nova mirada artística
L’elecció de Clemente pot interpretar-se com una aposta per una direcció amb base tècnica sòlida, experiència coral real i sensibilitat contemporània. La directora combina el treball institucional amb projectes propis i ja ha demostrat capacitat per liderar produccions ambicioses en escenaris de primer nivell.
No arriba únicament una directora jove, sinó una música acostumada a estructures corals exigents i amb experiència en entorns professionals consolidats.
Pròxim repte: 'Kumbayà' a L’Atlàntida de Vic
El nomenament arriba en un moment clau del calendari. La pròxima cita destacada de la Coral Canigó serà la participació en Kumbayà, de Bernat Vivancos, prevista per al 10 de maig a L’Atlàntida de Vic, dins una proposta simfonicocoral vinculada al 180 aniversari de l’Escola de Música de Vic.
En la fitxa artística publicada prèviament, la direcció del cor figurava encara com «a determinar», fet que reforça la importància temporal del nou nomenament per afrontar els pròxims compromisos.
Projecció compartida entre Castelló i Vic
Per a Castelló, la designació suposa un nou pas en l’ascens d’una directora formada entre diferents centres europeus i cada vegada més present en l’escena coral catalana. Per a Vic, implica incorporar una mirada renovada al capdavant d’una de les seues formacions històriques.
Per a la Coral Canigó, finalment, el repte serà connectar més de mig segle de memòria coral amb una nova etapa liderada per una batuta jove avalada per una trajectòria en creixement i pel suport d’institucions musicals de referència.
