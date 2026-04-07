Ajuntament
Compromís reclama recuperar les ajudes a Palestina amb els romanents del pressupost de Castelló
Garcia denuncia "el bloqueig del PP"
Compromís per Castelló ha reclamat al govern de Begoña Carrasco que incorpore les ajudes al poble palestí en la pròxima modificació de romanents i que les faça efectives, després del que qualifiquen de “pura propaganda” en l’exercici passat, quan es van anunciar partides que no es van arribar a executar. La coalició afirma que el Partit Popular no pot continuar donant l’esquena al poble palestí ni repetir anuncis buits davant una situació humanitària d’extrema gravetat.
La formació recorda que el govern de dretes va eliminar estes ajudes a l’inici de la legislatura per motius “purament ideològics i sectaris”, trencant amb una línia de cooperació que l’Ajuntament de Castelló havia mantingut durant anys. Per a Compromís esta decisió evidencia una falta d’empatia i de responsabilitat amb la cooperació internacional en un moment especialment greu.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “la senyora Carrasco, només arribar al govern, va retirar les ajudes al poble palestí per pur sectarisme. Tres anys després, i veient el genocidi del que hem sigut testimonis, és de justícia que Castelló recupere estes ajudes i les incorpore als romanents perquè arriben de veritat”.
Des de la coalició remarquen que la ciutadania de Castelló ha demostrat reiteradament la seua solidaritat amb el poble palestí amb mobilitzacions àmplies i transversals, i consideren que el govern de Carrasco no pot continuar allunyant-se d’este sentir majoritari. “No es pot anunciar una cosa i després no fer-la. La solidaritat no pot ser només de cara a la galeria”, ha denunciat Garcia.
Compromís ha recordat també l’episodi viscut en la darrera modificació de crèdit, quan el govern municipal va incloure una partida d’ajudes mentre, al mateix temps, una part d’aquest es plantejava retirar-la, en una situació que la coalició qualifica de “teatre polític”. Per a la formació, aquell episodi va demostrar que el Partit Popular “no tenia cap voluntat real d’ajudar, sinó únicament de fer propaganda”.
Per tot això, Compromís ha anunciat que tornarà a portar esta proposta al ple municipal i ha instat el govern de Carrasco a incloure, ara sí, estes ajudes en els romanents i garantir que es facen efectives, en coherència amb la solidaritat que ha demostrat la ciutadania de Castelló.
