PSOE: "El PP converteix l'Ajuntament de Castelló en el ‘Cortijo de Carrasco’ després de confirmar la plaça de funcionari de Cabañero"
El grup municipal socialista denúncia la “nul·la ètica” del Partit Popular en el cas del regidor de Modernització, "que se suma al nomenament en 2024, com a gerent del Patronat d'Esports"
El grup municipal socialista a l'Ajuntament de Castelló ha denunciat hui la “culminació d'un nou capítol del ‘chiringuito’ en el qual està convertint el Partit Popular el consistori, on es reparteixen llocs a militants, simpatitzants i familiars sense cap rubor per a formar part del ‘Cortijo’ de Begoña Carrasco”, subratlla Patricia Puerta, portaveu del PSPV.
L'últim exemple és de la plaça de funcionari que ha aconseguit el regidor Francisco Cabañero, “un lloc de treball en Informàtica al qual ha optat sent de manera paral·lela el responsable polític d'aquest àrea com a regidor de Modernització”. La Junta de Govern Local, dijous passat, va donar llum verda a la seua incorporació com a funcionari i al seu posterior passe a situació d'excedència per serveis especials per a continuar com a regidor. “El procés serà tan legal com vulguen, però és reprovable des del punt de vista ètic”, afig l'edil socialista.
Com assenyala Patricia Puerta, “ens trobem davant un cas evident de conflicte d'interessos, perquè tenim a un regidor que opta i obté una plaça en el departament que dirigeix políticament, en un procediment que a més ha estat envoltat de polèmica des de l'inici”. Com va denunciar en el seu moment el Partit Socialista, “ni més ni menys que set dels deu integrants del tribunal qualificador del procés selectiu treballaven en l'àrea gestionada pel regidor i aspirant Cabañero”. Un tribunal que “recusem des del PSPV i que van haver de modificar perquè l'escàndol era ja majúscul”.
Aquest episodi no és un fet aïllat, sinó que forma part d'una manera de governar que ja s'està consolidant en el mandat de Begoña Carrasco, perquè en aquests tres anys hem assistit ja a diversos escàndols que evidencien un ús partidista de les institucions públiques”. El primer va ser el nomenament de César Lapica com a gerent del Patronat d'Esports, “una persona que formava part de la llista electoral del PP”, i el més recent el cas del Patronat de Turisme, on es van modificar les bases d'un procés selectiu eliminant el requisit d'anglés per a afavorir el nomenament de la seua candidata”.
Aquests fets, com assenyala Puerta, “dibuixen un patró clar, i no és un altre que comprovar com el Partit Popular està utilitzant l'Ajuntament de Castelló com una agència de col·locació al servei dels seus interessos i rememorant etapes fosques en mans de Carlos Fabra, el padrí polític de Begoña Carrasco”.