Compromís retreu al govern de Carrasco que no haja obert cap investigació per les irregularitats en la Banda Municipal de Castelló
Pau Sancho: “Davant irregularitats que han obligat a repetir processos selectius, el mínim és investigar i exigir responsabilitats”
Compromís per Castelló ha alertat que el govern de Begoña Carrasco no ha obert cap expedient informatiu ni ha exigit responsabilitats davant les irregularitats detectades en els processos selectius de la Banda Municipal, que van obligar a repetir part del procediment. La coalició considera “inacceptable” que, malgrat la gravetat dels fets, l’Ajuntament no haja actuat per aclarir el que va passar.
La formació recorda que estes irregularitats es van produir en els processos d’estabilització de les places de clarinet i trompa, on dues membres del tribunal van puntuar proves a les quals no havien assistit i no es va respectar l’anonimat de les persones aspirants. Davant les denúncies, es va repetir part del procés selectiu amb un nou tribunal i amb garanties, i els resultats van ser diferents: les persones que havien obtingut menys puntuació en el procediment inicial eren, en realitat, les que tenien més mèrit i capacitat.
Per al regidor de Compromís Pau Sancho aquesta situació “no pot quedar sense conseqüències” i ha defensat que “el mínim és obrir una investigació i depurar responsabilitats. El que no pot ser és que no passe res”.
En este sentit, la coalició critica que el govern de Carrasco no només no haja actuat, sinó que haja continuat avalant la gestió del subdirector, que va presidir els tribunals implicats en estos processos, sense assumir cap conseqüència. “No entenem que, en lloc d’assumir responsabilitats, es continue donant suport a qui ha estat al capdavant d’estes irregularitats”, ha afegit Sancho.
"Mala gestió sostinguda en el temps"
Amb tot, Compromís emmarca esta situació en un context més ampli de mala gestió dins de la Banda Municipal, marcat per un mal ambient laboral i decisions que han generat malestar entre els músics. La formació recorda episodis recents com els viscuts durant la Magdalena, quan els professionals van haver de desfilar i tocar sota la pluja, amb conseqüències per als instruments i en unes condicions que consideren inadmissibles.
Per tot això, la coalició ha reclamat al Partit Popular que actue amb responsabilitat, òbriga un expedient informatiu i garantisca que situacions com estes no tornen a produir-se, amb l’objectiu de recuperar la confiança en els processos i assegurar un funcionament correcte de la Banda Municipal.
