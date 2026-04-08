PROFESSOR DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
Compromís veu "insuficient" la resposta d'Educació per a atendre l'escolar de Vila-real amb discapacitat
La vicealcaldessa Fajardo denuncia que la Conselleria "està retallant en els recursos més sensibles, els que atenen els més vulnerables, per a afavorir altres models que no garanteixen la igualtat de totes i tots”
La portaveu de Compromís per Vila-real i vicealcaldessa, Maria Fajardo, qualifica de “pedaç totalment insuficient” la solució aportada per la Conselleria d’Educació davant la falta de personal de suport per a un alumne amb discapacitat en un centre educatiu de la ciutat. I considera que l'assignació parcial d’un docent no resol el problema d’arrel i "evidencia una estratègia planificada de desmantellament del sistema públic d’ensenyament per part del govern autonòmic de PP, amb el suport de Vox".
La situació, que ha saltat a l’esfera pública després de les queixes de la comunitat educativa, "posa de manifest les mancances en l’atenció a la diversitat a les aules vila-realenques", assenyala Fajardo, qui afig que la resposta de l’Administració "arriba tard i no garanteix una inclusió real ni de qualitat, deixant les famílies i els professionals en una situació de desemparament que afecta directament el dret a l’educació en condicions d’igualtat".
La portaveu de la formació valencianista a Vila-real es mostra contundent en la seua valoració: “No podem acceptar solucions a mitges quan parlem de la dignitat i el futur dels nostres xiquets i xiquetes”. I insisteix que "el que estem vivint a Vila-real no és un fet aïllat, sinó una mostra més del càstig sistemàtic de la Conselleria a l’escola pública”. Per a la portaveu nacionalista: “Estan retallant en els recursos més sensibles, els que atenen els més vulnerables, per a afavorir altres models que no garanteixen la igualtat de totes i tots”.
Figura de l'assistent personal
Fajardo ha aprofitat per a recordar que el passat mes de març el Ple de l’Ajuntament va aprovar una moció presentada per Compromís per a impulsar la figura de l’assistent personal per a persones en situació de dependència. "Aquesta iniciativa, que va rebre el suport de la corporació, es presentava precisament com una eina per a combatre situacions com l’actual i per a garantir que l’autonomia personal siga un dret efectiu des de la infància", asseguren.
“La nostra prioritat és i serà sempre la bona vida de la ciutadania. Per a Compromís, la política és posar els recursos al servei de les persones”, manifesta Fajardo, qui afig que "volem una Vila-real on ningú es quede enrere per falta de suport institucional”.
Finalment, la vicealcaldessa reitera el compromís de la seua formació amb la defensa de l’escola pública davant el que considera “atacs frontals” per part de les polítiques del Consell. “Davant els qui volen convertir l'educació en un privilegi, nosaltres continuarem treballant per blindar els serveis públics, perquè són l'única garantia d'una societat justa, inclusiva i amb igualtat d’oportunitats”, conclou.
