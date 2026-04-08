Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexualVertido ilegalAdoptar mascotaLos 13 'pelegrins'Siloé SOM FestivalLa mejor paella
instagramlinkedin

La Fira del Llibre de Castelló 2026 creix al Parc Ribalta amb més de 180 autors, rècord de casetes i música en directe: tot el que has de saber

L'esdeveniment literari ampliarà el seu espai amb 28 casetes i comptarà amb llibreries d'altres ciutats, a més d'oferir concerts gratuïts i activitats familiars per a atraure a nous públics

Juan del Val, Elsa Punset, Santiago Posteguillo, Blue Jeans, Carmen Amoraga i Máximo Huerta, alguns dels protagonistes de la Fira del Llibre de Castelló 2026. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

La Fira del Llibre de Castelló fa un pas endavant en 2026 amb una edició que aspira a consolidar-se entre les grans cites literàries del panorama nacional. Del 24 d’abril al 3 de maig, el Parc Ribalta es convertirà en l’epicentre cultural de la ciutat amb més de 180 autors convidats, rècord històric de participació i una programació ampliada que combina literatura, música i activitats familiars.

La nova ubicació simbolitza, segons l’organització, la voluntat de creixement del certamen en els pròxims anys, ampliant espais i formats per a atraure nous públics.

Una edició rècord: més casetes i projecció nacional

Una de les grans novetats és l’augment fins a 28 casetes participants, sis més que en 2025, una xifra mai assolida fins ara. Per primera vegada, la fira comptarà amb llibreries procedents de València, Osca, Saragossa i Terol, reforçant el seu caràcter interterritorial.

L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, i el regidor de Cultura en funcions, Vicent Sales, han presentat la nova Fira del Llibre de Castelló. / MEDITERRÁNEO

El regidor de Cultura en funcions, Vicent Sales, ha destacat que el trasllat al Parc Ribalta permet imaginar una fira amb major capacitat de creixement i amb noves possibilitats d’activitats. L’objectiu és clar: convertir aquest espai verd en el futur «Parc de les Lletres» de Castelló.

La cita manté també el suport de la Diputació de Castelló, que tornarà a instal·lar el seu Bibliobús i reforçarà la difusió del patrimoni editorial provincial.

Autors protagonistes: best-sellers i grans premis literaris

El cartell de 2026 reuneix alguns dels noms més llegits del panorama literari actual. Entre els protagonistes destaquen:

  • Juan del Val
  • Santiago Posteguillo
  • Elsa Punset
  • Eloy Moreno
  • Joana Marcus
  • Màxim Huerta
  • Blue Jeans
  • Sara Búho
  • Antonio Mercero (Carmen Mola)
  • Carmen Amoraga
  • Víctor del Árbol
  • Luis Zueco
  • Pol Guasch

El programa suma quatre Premis Planeta, dos Premis Nadal, un Premi Fernando Lara i un Cervantes Chico, a més de figures destacades del còmic i la literatura infantil com Kim Aubert, Premi Nacional de Còmic, o David Sierra, creador d’Anna Kadabra.

La regidora de Cultura de Castelló, María España, i l'alcaldessa, Begoña Carrasco, en la passada edició de la Fira del Llibre. / MEDITERRÁNEO

En total, nou dies de signatures i trobades amb autors pensades per a tots els públics i gèneres literaris.

Literatura i música: concerts gratuïts al Ribalta

La Fira del Llibre amplia enguany la seua dimensió cultural amb una programació musical paral·lela. Al costat del Templet del parc se celebraran concerts gratuïts amb artistes com:

  • la rapera Tesa
  • Luna Orleans
  • Los Intensos
  • Àngela Furquet
  • Toni Porcar
  • el Conservatori Calasancio
  • la Banda Municipal de Castelló

Aquesta aposta busca convertir la fira en una experiència cultural completa i oberta a nous públics.

Activitats familiars i educatives

La dimensió pedagògica serà una altra de les claus de l’edició. Més de 1.000 alumnes de centres educatius de Castelló ja han confirmat la seua visita.

Entre les iniciatives que tornen o s’amplien destaquen:

  • la Biblioteca infantil, amb espai de lectura permanent
  • el Bibliobús de la Diputació, actiu els dos caps de setmana
  • la Biblioteca Itinerant d’Hospitals, destinada a pacients i familiars de l’Hospital General, Hospital Provincial i Vithas Castelló

A més, el recinte incorporarà tres food trucks, servei de cafeteria i infraestructures adaptades per millorar l’experiència del públic.

Un cartell amb segell local

La imatge oficial de la Fira del Llibre 2026 és obra de la il·lustradora Mónica García, presentada en un acte institucional amb representants municipals, autonòmics i universitaris.

Una fira que mira al futur

L’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha subratllat durant la presentació que aquesta edició supera ja la de 2025 i consolida l’ambició del projecte: convertir la fira en una cita de referència estatal. Segons ha afirmat, es tracta de «la fira que els lectors de Castelló es mereixen, al nivell de les millors d’Espanya».

Amb més autors, més espai i una programació transversal, la Fira del Llibre de Castelló 2026 es planteja com una gran festa de la lectura i una guia imprescindible per descobrir les novetats editorials i el talent literari actual durant la primavera cultural de la ciutat.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents