El Millarts Rock Fest 2026 completa el cartell amb dues noves incorporacions i eleva l’expectació per a juliol: qui són?
Amb un cartell que combina noms històrics del punk-rock estatal i projectes emergents, el festival busca consolidar el seu creixement entre el públic i la crítica especialitzada
El Millarts Rock Fest d’Argelita ha desvelat les dues últimes peces que faltaven per a tancar el cartell de la seua tercera edició. El festival de l’Alt Millars, que se celebrarà del 24 al 26 de juliol, culmina així una programació que busca consolidar-se dins del circuit estatal del rock alternatiu sense renunciar a la identitat local que ha definit el projecte des dels seus inicis.
L’organització ha optat per guardar fins ara els seus últims anuncis, generant expectació entre el públic habitual del certamen. Dues bandes de perfils molt diferents —una de les formacions més celebrades del punk estatal actual i un nom consolidat del metal industrial nascut a la província— seran les encarregades de completar una proposta musical pensada per a ampliar públics sense perdre intensitat.
Un cartell que guanya força en el seu tram final
La primera de les incorporacions arriba des de Madrid i travessa un dels moments més destacats de la seua trajectòria. Amb un so directe, lletres de marcat caràcter social i una creixent connexió amb el públic jove, Biznaga aterrarà a Argelita per a presentar el seu últim treball discogràfic, reforçant la vessant més combativa del festival.
La segona confirmació mira cap a casa. Procedent de Vila-real, Killus representa una de les propostes més reconeixibles del metal industrial estatal. El seu directe contundent i una estètica escènica molt definida aportaran el contrast sonor necessari dins d’una programació que aposta per la varietat estilística.
Entre referents i noves generacions
Amb aquestes incorporacions, el Millarts Rock Fest perfila definitivament un cartell que combina noms històrics del punk-rock estatal amb projectes emergents i actuals. L’objectiu, segons l’organització, passa per consolidar el creixement del festival tant entre el públic com en la crítica especialitzada, mantenint una línia coherent entre tradició i renovació.
L’edició de 2026 reforça a més el seu compromís amb l’escena musical castellonenca, incorporant diverses bandes de la província i consolidant l’esdeveniment com a aparador per al talent local dins d’un context estatal.
Pugen els abonaments després de l’anunci final
Coincidint amb el tancament del cartell, el festival ha anunciat també la pujada del preu de l’abonament per a les tres jornades. Les entrades ja es poden adquirir a través del portal de referència entradascastellon.com des de 20 euros, despeses de gestió a banda.
El Millarts Rock Fest està organitzat per Produccions Metrònom S.L. junt amb l’Ajuntament d’Argelita i compta amb la col·laboració de la Diputació de Castelló, la Generalitat Valenciana —a través de Mediterranew Musix— i l’Institut Valencià de Cultura.
- Agresión sexual a una niña de 6 años en Castelló
- Aemet confirma cuándo vuelven las lluvias a Castellón: El clima veraniego tiene 'fecha de caducidad'
- Educación incumple la orden del juez y deja sin apoyo a un niño con discapacidad en Castellón: 'Mi hijo está sufriendo
- Un joven de l'Alcora logra el máximo nivel de inglés con 12 años
- Un Lunes de Pascua 'de verano': un pueblo de Castellón firma la temperatura más alta del día en la Comunitat
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- La triple amenaza que sacude a las 352 granjas de vacuno de Castellón: 'La incertidumbre es total
- Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026