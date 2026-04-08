ACCIÓ POLÍTICA
El PP de Vila-real denuncia “falta de transparència” al voltant del solar de l'antiga Fundació Dolores García i un nou aparcament
El regidor popular Jaume Llorens critica que "a pesar que portem mesos preguntant per la situació d’estos terrenys, l’alcalde ven una zona d’estacionament públic en unes obres que està executant el Villarreal CF"
El Partit Popular de Vila-real denuncia, «una vegada més, la falta de transparència i l’ocultació de la informació municipal, en este cas sobre els terrenys que, segons l’alcalde, José Benlloch, el Villarreal CF anava a donar a la ciutat entre el carrer Ermita i el carrer Cordó i que ara es destinaran a aparcament».
El regidor popular Jaume Llorens assegura que «portem mesos preguntant per la situació d’estos terrenys, tant per escrit com en comissió informativa, sense que el regidor de Territori siga capaç d’aclarir res al respecte». «Ara, en canvi, veiem un nou vídeo de l’alcalde en què ven un nou aparcament a la zona, les obres del qual està executant el Villarreal CF, no l’Ajuntament».
«Falses expectatives»
Per a Llorens, «Benlloch torna a mostrar la falta de transparència en la seua gestió, cosa que ha sigut una constant en els seus 15 anys de govern», al mateix temps que lamenta que «una vegada més, l’executiu de PSOE i Compromís haja generat unes falses expectatives entre els veïns i les entitats socials de la ciutat».
A més, des del PP de Vila-real insistixen que «eixos nous recursos sociosanitaris que Benlloch i els socialistes van vendre durant l’última campanya electoral són un altre més dels anuncis buits de contingut». Al respecte, asseguren que «ni tan sols van iniciar els expedients d’eixes infraestructures, per la qual cosa ni existix projecte, ni recursos econòmics ni absolutament res. De nou haurà de ser un govern del PP el que inicie una vegada més els tràmits pertinents per a dotar Vila-real d’eixos serveis que necessiten els nostres
