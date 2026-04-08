El PSPV denuncia que Carrasco oculta a la ciutadania quant cobra i segueix sense actualitzar els seus ingressos des de novembre de 2023
El grup municipal socialista diu que l'alcaldessa “només ha publicat els seus ingressos de l'època en la qual era portaveu del PP en l'oposició”
El grup municipal socialista a l'Ajuntament de Castelló ha denunciat hui la “greu falta de transparència i exemplaritat” de l'alcaldessa, Begoña Carrasco, que continua sense actualitzar les seues dades d'ingressos, incomplint els acords municipals vigents i ocultant a la ciutadania informació bàsica sobre quant cobra.
La portaveu socialista, Patricia Puerta, ha recordat que “tots i totes hem de donar exemple, com a càrrecs públics, a l'hora de mostrar el nostre patrimoni i els nostres ingressos”, però ja a l'abril de 2026 “veiem que l'alcaldessa i la resta de regidors del govern PP-Vox segueix sense fer-lo”.
En el cas de Begoña Carrasco, la situació “és especialment escandalosa perquè la seua última actualització data del 30 de novembre de 2023. “Estem parlant de més de dos anys sense informar la ciutadania de quins són els seus ingressos reals com a alcaldessa. No és un oblit, és una decisió conscient d'ocultar-los”, ha subratllat Puerta.
El PSPV destaca que, enfront d'aquesta actitud, tots els seus regidors i regidores han actualitzat les seues dades al març, complint amb un principi bàsic d'ètica pública. Enfront d'això, el govern de PP i Vox segueix sense fer-lo, en una estratègia que, segons el parer dels socialistes, “cerca evitar el desgast que suposaria fer visibles els seus ingressos actuals, perquè els diners que estan percebent tant l'alcaldessa com, especialment, algun dels seus tinents d'alcalde sorprendria més d'un”.
Síndic de Greuges
Puerta insisteix que “no estem davant un descuit del PP i Vox, sinó davant una tàctica deliberada per a no rendir comptes”. A més, aquesta no és la primera vegada que l'alcaldessa es veu embolicada en polèmiques per aquest motiu. El Síndic de Greuges ja va obrir una investigació després de les denúncies del PSPV per l'ocultació dels seus ingressos de 2022, la qual cosa va obligar a Carrasco a fer-los públics posteriorment “a contracor” a la fi de 2023. “Si hui sabem alguna cosa de les seues retribucions no és per voluntat pròpia, sinó perquè es va veure arraconada”, han assenyalat.
El problema afegit, a més, “és que l'alcaldessa complirà 3 anys al capdavant del govern de la dreta i la ultradreta sense que la ciutadania conega els seus ingressos reals, perquè les dades que va actualitzar al novembre de 2023 es referien al que percebia com a portaveu del PP en l'oposició i en la Fundació Comunitat Valenciana Víctimes del Delicte”. I el mateix passa amb gran part dels regidors i regidores del PP i Vox, “que mantenen públics ingressos de l'època en la qual, o no eren a l'ajuntament, o eren edils en l'oposició”.
Castelló, com afig la portaveu socialista, “no mereix una alcaldessa que es limita a gastar-se milers d'euros en la seua propaganda personal i que actua amb opacitat”. “La transparència no és una opció, és una obligació democràtica”, ha conclòs Patricia Puerta.
