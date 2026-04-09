Compromís denuncia 2 milions d’euros en factures fora de contracte en Castelló en el primer trimestre de 2026
Ignasi Garcia: “El PP incompleix la seua promesa d’acabar amb estes pràctiques i demostra el seu doble discurs”
Compromís per Castelló ha alertat que el govern de Begoña Carrasco "ha tramitat 2 milions d’euros en factures fora de contracte durant el primer trimestre de 2026, una pràctica que evidencia, al seu parer, la mala gestió dels recursos públics i de l’incompliment reiterat dels compromisos del Partit Popular".
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “el PP porta tres anys prometent que acabaria amb les factures fora de contracte, però la realitat és que continuen generant-les de manera constant”.
Garcia ha afegit que “quan estaven a l’oposició, el govern de Carrasco deien que l'existència de reconeixements extrajudicials de crèdit era desídia i incompetència, però ara que són ells els responsables, el que fan és mirar cap a un altre costat i enganyar la ciutadania de Castelló”.
Compromís insisteix que esta situació no és puntual, sinó que s’ha convertit en una pràctica habitual durant el mandat de Carrasco. La coalició recorda que la xifra acumulada ja supera els 30 milions d’euros en menys de tres anys, als quals ara se sumen estos 2 milions, sense que el govern municipal haja posat cap solució.
A més, Compromís adverteix que esta dinàmica es repeteix especialment en àmbits com el transport públic, on el govern municipal va assegurar fa mesos que deixarien de generar-se este tipus de factures, una promesa que tampoc s’ha complit. Per a la formació, aquests fets demostren una mala gestió en la contractació pública, amb serveis que continuen funcionant sense contracte i sense que el govern municipal haja sigut capaç de regularitzar-los.
Per tot això, la formació ha demanat al govern de Carrasco que pose fi a esta dinàmica, impulse d’una vegada la licitació dels contractes pendents i garantisca una gestió transparent i ajustada a la legalitat dels recursos públics municipals.
