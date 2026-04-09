8 guionistes de tota Espanya es donaran cita a Herbers per a crear en la residència Espígol Nest: coneix qui són
Sis projectes, entre ells de ficció i documental, participaran en la primera edició de la residència on els guionistes treballaran en un entorn de convivència creativa amb mentors professionals
La localitat d’Herbers, a la comarca dels Ports, acull aquest mes d’abril el naixement d’Espígol Nest, la primera residència d’escriptura de guió de la Comunitat Valenciana, una iniciativa que combina creació audiovisual, convivència artística i revitalització del territori rural. El projecte reunirà durant 14 dies 8 guionistes seleccionats entre 45 candidatures procedents de diferents punts de l’Estat.
Organitzada per l’Associació Àmbit i l’Ajuntament d’Herbers, amb la col·laboració de l’Associació d’Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV) i el suport del Ministeri de Cultura i l’Institut Valencià de Cultura (IVC), la residència aposta per convertir el municipi en un espai de creació contemporània vinculat al sector audiovisual.
Sis projectes per inaugurar una residència pionera
Els projectes seleccionats per a aquesta primera edició són Idealistas, de Joana M. Ortueta; Cólera, de Jose Luis Lázaro; Les que estan, de Gala Diaz; Qui mesura les muntanyes, d’Alba Iranzo; Hasta que el cuerpo aguante, de Claudia Estrada; i Cosecha, del col·lectiu Coentores, integrat per Irene Klein, Gabriela Gómez i Carmen de Rueda.
En total, participen cinc projectes de ficció i un documental —quatre en castellà i dos en valencià— que seran desenvolupats en un entorn de treball intensiu basat en la convivència creativa. Les persones residents compartiran espai i processos d’escriptura entre el 14 i el 28 d’abril.
Segons la directora de la residència, Laura García Andreu, el procés de selecció ha estat exigent: «El nivell ha sigut alt i l’elecció dels sis projectes ha sigut complexa, ja que a la qualitat artística dels guions presentats s’hi havia de sumar la necessitat de mantindre cert equilibri en les temàtiques».
Mentories personalitzades i un convidat especial
Un dels eixos centrals d’Espígol Nest és l’acompanyament professional. Cada projecte comptarà amb una mentoria individual a càrrec d’Avelina Prat, María Mínguez, Rafa Molés, Mila Luengo, Fran Ruvira i Sergi Miralles.
A més, el director i guionista Carlos Marqués-Marcet participarà com a convidat especial, oferint una mentoria extraordinària i compartint amb les persones residents els seus processos d’escriptura i creació cinematogràfica.
Les sessions presencials es completaran amb dues mentories virtuals de seguiment durant maig i juny, mentre que els resultats finals es presentaran públicament el pròxim 18 de juliol en el marc de l’Espígol Fest.
Cultura i lluita contra el despoblament rural
La residència naix com una evolució natural de les trobades professionals impulsades en edicions anteriors de l’Espígol Fest i s’integra dins d’una estratègia cultural més àmplia per dinamitzar el territori i combatre el despoblament.
L’alcalde d’Herbers, Daniel Pallarés, destaca el valor transformador del projecte: «Esta residència no és només un lloc de treball per a guionistes. És una ferramenta de transformació. Ens permet visibilitzar el medi rural no com un espai buit o en declivi, sinó com un entorn viu, creatiu i ple d’oportunitats»
En aquesta línia, el director de l’Associació Àmbit, Javier Vilalta, subratlla la voluntat de créixer de manera coherent amb el municipi i amb els objectius socials de l’entitat, especialment en matèria d’inclusió de persones en situació vulnerable després del seu pas per centres penitenciaris.
Un projecte obert al poble
Més enllà del treball intern, Espígol Nest busca generar vincles amb la comunitat local. Per això, els dissabtes 18 i 25 d’abril la sala del Delme obrirà les portes al veïnat per compartir experiències, trajectòries professionals i fragments dels treballs dels guionistes residents.
Aquesta dimensió participativa reforça la idea de la residència com un espai d’intercanvi cultural entre creadors i territori, convertint Herbers en un laboratori creatiu temporal.
Herbers, nou punt de trobada de la creació audiovisual
La presentació oficial del projecte va comptar amb la participació de Luis Gosálbez, director adjunt d’audiovisual i cinematografia de l’IVC, junt amb els responsables de la iniciativa i representants institucionals i professionals del sector.
Amb aquesta primera edició, Espígol Nest aspira a consolidar-se com una plataforma estable per al desenvolupament de nous guions i talents emergents, situant el nord valencià dins del mapa estatal de residències creatives i reforçant la connexió entre cultura, territori i indústria audiovisual.
