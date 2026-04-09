RECONEIXEMENT A UNA TRAJECTÒRIA
Més de 1.000 firmes donen suport a que l'Escola de Teatre de Vila-real porte el nom de Joan Raga
La iniciativa sorgida des del sector de la Cultura rep el suport de professionals de tota Espanya, com també de països com Colòmbia, la Xina, Argentina o Qatar
Més de 1.000 són les firmes que s’han recollit en una campanya popular auspiciada des del sector de la cultura perquè l’Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer (EMTAC) de Vila-real porte el nom de l’actor i director Joan Raga, que va faltar el mes de juliol passat, deixant un important buit en el món de les arts.
I és que, encara que era natural de Riba-roja de Túria, Raga va arrelar profundament a Vila-real, on va fixar la seua residència des de 1986. Des d’aleshores, no va cessar en la seua tasca de situar les arts de carrer en el lloc que els corresponia, impulsant diferents companyies i iniciatives culturals.
Les firmes que sol·liciten que l’EMTAC es denomine Joan Raga corresponen, en la seua majoria, a professionals del sector pel qual va viure aquest vila-realenc d’adopció. Actors, directors, dramaturgs, mags, operadors de càmera i un llarg etcètera de professionals vinculats a aquest món, i també d’altres àmbits com el periodístic, han donat suport a la iniciativa.
Conmoción en Vila-real: Fallece el artista y director teatral Joan Raga, a los 64 años de edad
Les signatures a Espanya han arribat de les tres províncies de la Comunitat i també d’altres municipis de l’Estat, com Burgos, Sant Feliu de Llobregat, Pineda de Mar, Rubielos de Mora, Barcelona, Terol, Gernika-Lumo, Olot, Santa Maria de Palautordera o Irurtzun.
D’arreu del món
I tampoc no han faltat les rúbriques de professionals de diferents països d’arreu del món, com Colòmbia, la Xina, l’Argentina o Qatar. Unes mostres d’estima que per a la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maria Fajardo, resulten «aclaparadores». Fins i tot Jaume Llorens, edil del PP a l’Ajuntament de Vila-real, va assegurar el suport del grup municipal popular a batejar l’EMTAC amb el nom de Raga.
La llista de persones vinculades a les arts escèniques i la cultura que han estampat la seua firma és molt llarga i entre elles hi ha actors com Carlos Aguilar, conegut pel seu paper en la sèrie de TVE Narcos; els premis Max Tian Gombau i Joan Santacreu (Maduixa Teatre); Miguel Ángel Cantero, de Teatro El Círculo; Pepa Cases; Sergio Heredia, director de la companyia vila-realenca La Fam; el també vila-realenc Sergio Caballero; Carles Alberola, de l’Horta Teatre; o Abel Guarinos, que va ser director de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) fins al febrer del 2024.
Tanmateix, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, localitat natal de Joan Raga, li dedica una plaça, mentre que al municipi de l’Eliana, al qual també estava fortament vinculat, se li retrà al mes de maig un emotiu homenatge en el marc del festival La Marcel, del qual Raga va ser director artístic des dels seus inicis en 2016.
- Agresión sexual a una niña de 6 años en Castelló
- Aemet confirma cuándo vuelven las lluvias a Castellón: El clima veraniego tiene 'fecha de caducidad'
- Educación incumple la orden del juez y deja sin apoyo a un niño con discapacidad en Castellón: 'Mi hijo está sufriendo
- El entorno del Estadio de la Cerámica de Vila-real ganará 150 nuevas plazas de aparcamiento
- Educación le pondrá un profesor de apoyo al niño con discapacidad de Vila-real, pero solo la mitad de horas que ordena la jueza
- Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026
- Los 40 restaurantes de la Comunitat Valenciana que pugnarán en Castelló por cocinar la mejor paella
- El alcalde de Vila-real tacha de 'parche inaceptable' la asignación a tiempo parcial de un profesor de apoyo a un escolar con discapacidad