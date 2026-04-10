La Vall d’Uixó celebra del 20 al 25 d’abril la Setmana de la Salut centrada en la salut mental
Ajuntament i centres de salut impulsen una programació amb xarrades i tallers per a “traure la salut al carrer” i abordar-la des de totes les etapes de la vida
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó i els centres de salut del municipi han organitzat del 20 al 25 d’abril una nova edició de la Setmana de la Salut, que enguany porta per lema ‘Cuidar la ment és cuidar la salut’. Durant la setmana es realitzaran diverses activitats gratuïtes.
El coordinador dels centres de salut, Jesús García, i el regidor de Sanitat, Jorge García, han presentat esta iniciativa que té com a objectiu “traure la salut de les consultes i eixir al carrer per parlar, sobretot, de salut mental, perquè la salut no és només física, sinó també mental i psicològica”.
La programació abordarà esta temàtica des de diferents perspectives i en totes les etapes de la vida, amb qüestions com l’ús de les xarxes socials en la joventut, la perspectiva de gènere i la identitat sexual, els processos migratoris i contextos vulnerables, el suïcidi, l’embaràs i la maternitat, o la realitat de les persones cuidadores i majors, amb aspectes com la soledat o les cures.
Per a això s’han organitzat diverses xarrades i tallers que culminaran el dissabte 25 d’abril amb una jornada que inclourà una caminada guiada, tallers de dansa i moviment corporal i la lectura d’un manifest per la salut mental a la plaça del Parc.
Este projecte pretén “fer comunitat i cuidar-nos entre totes i tots”, en una programació “molt rica perquè parla de totes les vessants de la salut mental, des de les addiccions a les pantalles fins a la cura de la gent gran”. Així mateix, s’ha remarcat que respon a una preocupació creixent de la ciutadania i a un tema “de molta actualitat que està present en les taules de treball sobre salut i benestar en què participa l’Ajuntament”.
Finalment, s’ha volgut agrair la implicació dels professionals sanitaris, entitats i associacions que han col·laborat en l’organització, i s’ha subratllat que “abordem amb valentia temes importants per a la societat i per a millorar la vida de les persones”.
La programació completa es pot consultar en la cartelleria difosa a les xarxes socials i en espais com centres de salut o centres socials.
