Compromís per Castelló manté el rebuig a la planta d’amoníac del Grau
Ignasi Garcia: “Demanem una posició clara davant un projecte que afecta la salut i el territori”
Compromís per Castelló tornarà a portar al pròxim ple una declaració institucional per rebutjar la instal·lació de la planta d’amoníac al Serrallo del Grau i exigir un posicionament clar dels grups municipals. La coalició denuncia la incoherència del Partit Popular i el PSOE, que mentre a Almassora han expressat el seu rebuig al projecte per motius ambientals, a Castelló han vetat la proposta presentada per Compromís.
El portaveu Ignasi Garcia ha sigut contundent: “La planta d’amoníac que volen posar al Serrallo del Grau no aporta res per a l’economia ni per al benestar de Castelló. Ens deixa la contaminació, mentre que l’amoníac es destinarà a altres països per a descarbonitzar la seua indústria”.
Garcia ha criticat també la falta de coherència de la resta de partits: “El Partit Popular i el PSOE a Castelló veten la proposta de Compromís, però a Almassora voten en contra del projecte. Han d’aclarir-se d’una vegada i dir si volen beneficiar a empreses o defensar la salut de la ciutadania i el futur del nostre territori”.
La formació insisteix que el projecte d’Armonia Green no respon a les necessitats del territori i suposa consolidar un model en què Castelló assumix els impactes ambientals i els riscos industrials mentre els beneficis es destinen a altres països europeus. La planta produiria amoníac a partir de l’energia generada per les centrals de cicle combinat del Serrallo, és a dir, mitjançant la crema de gas, fet que, segons Compromís, desmunta el relat de sostenibilitat associat al projecte.
Així mateix, els valencianistes recorden que l’amoníac és una substància altament inflamable i que el projecte preveu la seua producció, emmagatzematge i transport en una zona ja saturada d’activitat industrial, fet que incrementa el risc per a la població. A més, assenyalen que la planta consumirà grans quantitats d’energia i aigua, sense que això es traduïsca en un retorn real per a l’economia local.
Model econòmic i impacte sobre el territori
Per a Compromís, el debat va més enllà d’un projecte concret i afecta directament al model de desenvolupament que es vol per a la ciutat. “No podem acceptar ser el territori que assumeix la contaminació perquè altres es beneficien de la descarbonització. Castelló ha de decidir si vol ser un espai de sacrifici o un territori amb un model econòmic que genere valor i oportunitats per a la seua gent”, ha assenyalat Garcia.
