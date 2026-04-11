Puerta (PSOE): "Begoña Carrasco va gastar en 2025 la ridícula xifra de 735 euros a renovar el vestuari de la Banda Municipal"

La portaveu socialista, incideix en el “continu menyspreu del govern de PP i Vox a les condicions laborals dels músics i músiques de “un col·lectiu de funcionaris públics que va ser maltractat en les passades festes de la Magdalena”

Patricia Puerta, portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Castelló. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, va gastar durant l'any passat la “ridícula xifra” de 735 euros per a la renovació del vestuari dels músics i les músiques de la Banda Municipal malgrat tindre pressupostats per a 2025 una inversió de 31.200 euros”, segon la portaveu del grup municipal socialista, Patricia Puerta, que diu que “és un reflex més del menyspreu del govern de Carrasco a les condicions de treball d'un col·lectiu de funcionaris públics que exerceix una labor cultural essencial a la ciutat”.

Puerta ha recordat que durant les passades festes de la Magdalena, els integrants de la Banda Municipal “van ser obligats a desfilar sota la pluja en condicions absolutament inadequades, sense equips de protecció, banyant-se tant ells com els seus instruments i les partitures”, una situació que es va repetir fins i tot en horari de vesprada amb el vestuari ja completament xopat, «i tot això perquè la senyora Carrasco es fera les seues fotos de posat el primer dia de festes».

Molts d'aquests professionals “van haver de tornar a tocar més tard amb els vestits xopats perquè, en general, disposen només d'un vestuari, però això sembla importar-li poc a la senyora Carrasco i a l'actual regidor amb les competències en Cultura, el senyor Sales”. Com assenyala Patricia Puerta, “veure en l'execució pressupostària de 2025 que de 31.200 euros reservats per a indumentària de la banda es van gastar només 735, és a dir, el 2,3% del compromès, és inadmissible”.

També és cridaner la despesa en reparació d'instruments, perquè la partida aprovada sumava un total de 10.000 euros, dels quals es van consumir poc més de 3.700 euros. “Segur que enguany hauran d'invertir més, entre altres coses perquè molts dels instruments amb els quals van haver de tocar sota la pluja el primer dia de la Magdalena van resultar danyats”.

A més, “el més lamentable de tot això és que al senyor Vicent Sales tota aquesta situació li faça gràcia, com va demostrar en l'últim ple de l'ajuntament, on es va mofar dels músics i músiques de la banda per les seues queixes, arribant fins i tot a qüestionar-se si la Banda Municipal mereix continuar existint, reduint la seua labor a una qüestió de cost i qualificant-la de servei no essencial”.

