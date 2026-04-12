Aquest dimarts arranquen els treballs de la Fase 2 de les obres en el bucle central del TRAM en Castelló
El regidor de Mobilitat, Gonzalo Romero, convida a la ciutadania a planificar els seus desplaçaments i informar-se dels desviaments, parades suprimides i alternatives durant els dies que duren els treballs
El regidor de Mobilitat, Gonzalo Romero, ha recordat hui que “dimarts 14 d'abril començaran els treballs de l'obra de reparació del bucle central de la plataforma del TRAM que executa la Conselleria d'Infraestructures.
Romero ha apuntat que “aquesta actuació, que arriba de la mà de la Conselleria d'Infraestructures, es desenvoluparà al carrer Zaragoza, plaça de Cardona Vives i el carrer Governador, començant primerament els treballs als carrers Zaragoza i Governador”.
El regidor ha ressaltat que “aquesta obra, sobretot en la part referent al carrer Governador, implicarà mesures que modificaran la mobilitat en la zona. Així, del dimarts 14 al dimecres 22 d'abril, el carrer Governador, entre plaça de Cardona Vives i carrer Campoamor restringirà el seu trànsit a un només carril amb motiu del desenvolupament d'aquestes obres. Són uns treballs molt necessaris per la falta de manteniment que havia patit la plataforma del TRAM durant els últims anys amb el govern municipal anterior”.
L'edil ha apuntat que “aquesta modificació a un carril només es farà mentre s'estiguen desenvolupant els treballs, deixant habilitats els dos carrils la resta de la jornada així com el cap de setmana”.
Romero ha recalcat que “la nostra principal prioritat és finalitzar al més prompte possible els treballs al carrer Governador perquè afecten el mínim possible a la mobilitat en aquest vial i als ciutadans que ho hagen d'utilitzar en els seus desplaçaments”.
Parades alternatives, senyalització i desviaments
Romero ha volgut subratllar que “amb motiu d'aquestes obres es veuran afectats els recorreguts habituals del TRAM tant en direcció UJI – GRAU com en la de GRAU – UJI, suprimint-se temporalment les parades de l'avinguda Rei En Jaume i Tetuan i habilitant-se dues parades alternatives en la Ronda Magdalena, a l'altura del núm. 10 i enfront de la plaça Cardona Vives, en l'avinguda de la Mar”.
El regidor de Mobilitat també ha volgut destacar que “durant aquesta setmana s'està instal·lant tota una sèrie de senyals informatius als carrers afectats i voltants que informaran els conductors de les diferents modificacions del trànsit en els vials afectats amb antelació, indicant fins i tot recorreguts i desviaments alternatius per a evitar aglomeracions innecessàries. Així que convidem a la ciutadania a *planifcar els seus desplaçaments i informar-se dels desviaments, parades suprimides i alternatives durant els dies que duren els treballs”.
“De la mateixa manera, s'està informant comerciants i veïns de les zones afectades perquè durant les setmanes que duren aquestes obres puguen planificar la seua activitat diària amb antelació i adaptant-la a possibles incidències. També es garantirà l'accés, entrada i eixida a pàrquings i garatges de la zona, així com a zones de càrrega i descàrrega”, ha apuntat l'edil.
Gonzalo Romero ha posat l'accent en “la bona coordinació i la planificació entre l'Ajuntament de Castelló i les seues diferents àrees, la Conselleria d'Infraestructures i l'empresa concessionària de les obres, per a agilitzar els treballs al màxim i reduir al mínim possible les molèsties a la ciutadania. Un projecte que va completar la seua fase 1 abans de les Festes de la Magdalena i que compta amb un pressupost total de més de 1,3 milions d'euros”.
El responsable de l'àrea de Mobilitat ha posat el focus en què “aquesta és una obra molt necessària per a Castelló i per a oferir el millor servei d'un TRAM que l'any passat van utilitzar 3,24 milions d'usuaris i que, amb el suport de la Generalitat Valenciana i l'impuls del Govern que presideix l'alcaldessa, Begoña Carrasco no para de créixer i ampliar la seua xarxa, com ocorrerà d'ací a poc quan arribe fins a les nostres platges”.
Gonzalo Romero ha conclòs recordant que “si es compleixen totes les previsions, podríem veure la finalització d'aquestes obres a principis de juny”.
