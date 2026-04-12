Compromís denuncia la falta de controls i sancions en el trànsit de Castelló i alerta del risc de conductes temeràries
Pau Sancho: “En tot 2025 no s’ha imposat cap sanció amb el radar mòbil: si no es controla, es trasllada que es pot incomplir sense conseqüències”
Compromís per Castelló ha alertat de la falta de control en el trànsit a la ciutat i ha denunciat la gestió del regidor de Seguretat, Antonio Ortolá, per la falta de sancions i vigilància, una situació que, al seu parer, està generant una sensació d’impunitat entre els infractors. La formació apunta que les dades recollides en les diferents comissions municipals confirmen una absència de controls sobre conductes com l’excés de velocitat o la conducció temerària.
El regidor de Compromís Pau Sancho ha assenyalat que “fa mesos que venim advertint d’aquesta situació, i totes les respostes del govern van en la mateixa direcció: no hi ha controls i pràcticament no hi ha sancions”. En este sentit, ha recordat que, segons va reconéixer el mateix govern, durant tot 2025 no es va imposar cap sanció mitjançant el radar mòbil, una dada que considera “molt greu”.
La formació també alerta que les sancions per conducció temerària a la ciutat són mínimes, una situació que considera especialment preocupant després de casos recents com la mort d’un jove en un polígon industrial de la ciutat arran d’una conducció manifestament temerària. “No podem mirar cap a un altre costat. La falta de control té conseqüències reals sobre la seguretat de les persones”, ha afegit Sancho.
A més, Compromís posa el focus en la contaminació acústica vinculada al trànsit. La coalició recorda que el mapa acústic de Castelló identifica el trànsit rodat com el principal problema de soroll a la ciutat, una realitat que, segons denuncien, contrasta amb la pràctica inexistència de controls i sancions als vehicles per excés acústic.
En definitiva, esta falta d’actuació per part del govern de Carrasco evidencia, segons assenyala la coalició, una gestió permissiva que està afavorint una sensació d’impunitat entre els infractors. “Quan no es controla ni es sanciona, el missatge que es trasllada és que tot val. I això afecta tant a la convivència com a la seguretat a la ciutat”, ha conclòs Sancho, qui demana reforçar els controls i garantir el compliment de les normes de trànsit a Castelló.
- Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló: Todos los detalles e invitados del enlace matrimonial
- Aviso por calima y barro en Castellón: un experto de la UPV pide “salir poco de casa” si aumenta el polvo sahariano
- 80 víctimas de trata liberadas y 7 detenidos: así operaba la red de 'semiesclavitud' de Castellón
- Unas 150 personas arropan a Francisco Camps en un ‘esmorzaret popular’ en Castellón: Conoce quién le ha acompañado
- La boda más albinegra: Se casan con todos los invitados vestidos del CD Castellón y lo celebran en Castalia
- HELDELA apuesta por un modelo residencial sostenible en Moncofa
- Las mejores fotos: Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló
- Juan Pablo, un enfermero de premio en Castellón: 'Lo he hecho todo al revés