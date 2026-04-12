Juanjo Clemente i Gloria Mata, mantenidor i pregonera de les festes de Vila-real
Clemente lloarà a la reina i les dames de 2026 en l'acte de proclamació del 25 d'abril; i Mata farà el crit per a viure la festa el divendres, 15 de maig
Falta un mes per a l’inici de les festes patronals que Vila-real celebra en honor de Sant Pasqual, que es desenrotllaran del 15 al 24 de maig, i l'Ajuntament i la Junta de Festes ja han fet públics dos dels noms que protagonitzaran dos actes claus de l'inici de les celebracions.
D'una banda, el vila-realenc Juanjo Clemente serà el mantenidor de l’acte de pregó i imposició de bandes a la reina de les festes de 2026, Berta Beteta Beltrán, i dames Marta Usó Folch, Paula Vila Segura, Núria Seriols Cerisuelo, Paula Costa Boix, Natalia Amposta Andrés i Patricia Torres Héctor; una cita emblemàtica del calendari festiu de la ciutat que tindrà lloc el pròxim 25 d’abril, a les 19.00 hores, a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner.
Vila-real designa a Berta Beteta Beltrán como reina de las fiestas patronales del 2026
Des de l’equip de govern assenyalen que la designació de Clemente com a mantenidor arriba en un any especialment significatiu, coincidint amb el 30é aniversari de la revista Poble, de la qual és el director. En aquest sentit, destaquen la seua trajectòria com una figura clau en la difusió de la realitat local i, especialment, en la promoció i visibilització de les festes patronals, a les quals ha donat sempre una cobertura destacada.
Àmplia trajectòria
A més, Clemente compta amb una àmplia trajectòria en el món del periodisme. Ha treballat com a redactor en diferents mitjans de comunicació i és membre de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), així com de la junta directiva de l’Associació de la Premsa Comarcal Valenciana. Al llarg de la seua carrera ha completat nombrosos cursos de formació especialitzada, entre els quals destaquen el Seminari Professional de Periodisme de la Universitat de Navarra, així com programes en direcció estratègica de màrqueting, relacions públiques, comunicació empresarial i institucional, i protocol.
Novedad para las fiestas: Vila-real tendrá por primera vez una transhumancia infantil
La seua vinculació amb el món cultural i associatiu de la ciutat és també molt destacada, amb una implicació activa en entitats com la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors o la Congregació de Lluïsos, així com en iniciatives culturals diverses. Tanmateix, compta amb una àmplia experiència com a mantenidor i pregoner en diferents municipis, com ara Orpesa, Xilxes, la Vilavella, Atzeneta, Nules, les Alqueries o Suera. A Vila-real, ha sigut pregoner de la Setmana Santa en dues ocasions i del pregó de Reis, alhora que mantenidor del Certamen Literari de les Filles de Maria del Rosari.
Crida a la Festa
D'altra banda, la Junta de Festes de Vila-real ja ha donat a conéixer el nom de la persona que s’encarregarà de llegir el Pregó, que tindrà lloc a la plaça Major, el mateix en que arranca la programació de Sant Pasqual, el 15 de maig, a les 17.45 hores, immediatament abans de celebrar-se el CridaFest, la cita amb què s’obri el capítol lúdic dels festejos.
D'aquesta manera, la pregonera serà Gloria Mata Canós, persona molt vinculada al món de la festa, fundadora i integrant de la penya Kalauela, qui llegirà el pregó del poeta castellonenc Miquel Peris i Segarra.
- Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló: Todos los detalles e invitados del enlace matrimonial
- Aviso por calima y barro en Castellón: un experto de la UPV pide “salir poco de casa” si aumenta el polvo sahariano
- 80 víctimas de trata liberadas y 7 detenidos: así operaba la red de 'semiesclavitud' de Castellón
- Unas 150 personas arropan a Francisco Camps en un ‘esmorzaret popular’ en Castellón: Conoce quién le ha acompañado
- La boda más albinegra: Se casan con todos los invitados vestidos del CD Castellón y lo celebran en Castalia
- HELDELA apuesta por un modelo residencial sostenible en Moncofa
- Las mejores fotos: Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló
- Juan Pablo, un enfermero de premio en Castellón: 'Lo he hecho todo al revés