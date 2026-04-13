Amadeu Fabregat: la novel·la que va tardar 50 anys a arribar i conquesta el Premi Nacional de la Crítica
La novel·la 'L’anell del nibelung' del periodista i escriptor de Torreblanca, amb més de deu anys d'escriptura, destaca per la seua ambició, extensió i arquitectura interna inspirada en Wagner, segons el jurat del premi
La literatura, de vegades, no avança en línia recta sinó en espiral. Hi ha trajectòries que semblen extingir-se i, de sobte, tornen amb una força que obliga a rellegir-ho tot. El cas d’Amadeu Fabregat (Torreblanca, 1948) pertany a eixa categoria rara: la dels escriptors que desapareixen durant dècades i reapareixen amb una obra que no només justifica el silenci, sinó que el converteix en part essencial del seu sentit.
El Premi Nacional de la Crítica en la categoria de narrativa en català, concedit per l’Asociación Española de Críticos Literarios, ha vingut a confirmar-ho. L’anell del nibelung (Proa) no és només una novel·la reconeguda com el millor llibre publicat en 2025; és també la irrupció tardana -i per això mateix més contundent- d’una veu que havia quedat en suspens durant mig segle.
La notícia, tal com recollia Levante-EMV, del mateix grup editorial que Mediterráneo, té alguna cosa de paradoxa temporal com escrivia el periodista Diego Aitor San José: «Hi ha qui arriba i besa el sant i després està Amadeu Fabregat, que entre el primer i el segon acostament amb èxit deixa un lapse de 50 anys». En eixe interval, pràcticament una vida sencera, s’ha sedimentat una experiència que travessa la literatura, el periodisme, el poder institucional i, finalment, el retir.
Una obra cabdal
Per entendre l’abast d’aquest retorn cal remuntar-se als anys 70, quan Fabregat irromp amb Assaig d’aproximació a ‘Falles folles fetes foc’, una obra que ja anunciava una voluntat d’exigència formal i ruptura amb el realisme dominant. Aquella novel·la, tan celebrada com discutida, el situava en l’avantguarda d’una generació que buscava noves formes per pensar la identitat valenciana. Però aquella promesa inicial va quedar estranyament interrompuda.
La seua trajectòria va girar cap al periodisme i la gestió mediàtica, amb un paper central en la creació de Radiotelevisió Valenciana. Eixe període, marcat per decisions polèmiques i tensions culturals, va contribuir a construir una imatge pública complexa, sovint allunyada de la literatura. Fabregat es convertia així en una figura escindida: d’una banda, l’intel·lectual rigorós; de l’altra, el gestor sotmés a les lògiques del poder i l’audiència.
Després, el silenci. Un silenci llarg, gairebé obstinat, que només ara es revela com un temps de gestació. L’anell del nibelung, publicada en 2025 per Proa, és el resultat d’eixa espera. Més de deu anys d’escriptura intermitent han donat forma a una novel·la de gran ambició, tant per la seua extensió -prop de sis-centes pàgines- com per la seua arquitectura interna, inspirada en la tetralogia wagneriana.
'L'anell del nibelung'
Autor: Amadeu Fabregat
Editorial: Proa
568 pàgines; 23,90 euros
El jurat del premi destaca precisament la seua singularitat formal i lingüística, assenyalant la «llengua deliberadament neutra, despullada de marques locals i refractària a tot arrelament superficial», amb la qual Fabregat construeix una obra «d’ampli calat, que reclama amb fermesa el reconeixement que li correspon». No és una prosa que busque la complicitat immediata del lector, sinó una escriptura que exigeix atenció, temps i una certa disposició a la incomoditat.
Wagner com a catalitzador
La novel·la narra el retorn d’Ernest Millet, un professor universitari obsessionat amb Wagner, a la ciutat que va abandonar 40 anys enrere. Però el veritable moviment no és geogràfic, sinó moral i existencial: el viatge cap a una culpa antiga, cap a una memòria que es resisteix a ser domesticada. En aquest sentit, Fabregat construeix un relat sobre la impossibilitat de començar de nou, sobre el pes irreductible del passat.
El mateix autor ha definit l’origen de l’obra amb una imatge reveladora: «El moment de la idea exacta no la recorde, és un riu que ve de diverses ribes i afluents». Eixa idea de corrent múltiple explica també la naturalesa del llibre, travessat per la música de Wagner, per la reflexió cultural i per una mirada crítica sobre el present.
No és, com ell mateix adverteix, una novel·la conciliadora. «No és per a tots els públics», afirmava, assumint que es tracta d’un text que «va contra l’època», començant per la seua extensió. I, tanmateix, és precisament eixa resistència a l’actualitat -a les seues presses, a les seues simplificacions- el que ha acabat seduint la crítica.
Hi ha, en tot plegat, una altra paradoxa que travessa la figura de Fabregat. L’home que en el seu moment va impulsar una política lingüística controvertida a la televisió pública és el mateix que ara escriu en un català literari d’alta exigència, hereu d’autors com Espriu, Villalonga o Rodoreda. Aquesta tensió entre el gestor i el creador no es resol, sinó que es manté com una ferida oberta que dona profunditat a la seua obra.
Potser per això el reconeixement arriba amb una certa ambivalència. Fabregat ha expressat la seua «satisfacció» pel premi, però també s’ha declarat «contrari» a la «liturgia» dels guardons. Una distància que sembla coherent amb una trajectòria que sempre ha fugit de les etiquetes còmodes.
El Premi de la Crítica, sense dotació econòmica però amb un alt prestigi simbòlic, el situa ara al costat de noms com Marcos Giralt Torrente o Sebastià Alzamora en aquesta edició. Però més enllà del palmarés, el que realment importa és la relectura que obliga a fer de la seua figura.
- El nuevo uso del mítico restaurante Donelio's de Castelló
- Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló: Todos los detalles e invitados del enlace matrimonial
- Juan Pablo, un enfermero de premio en Castellón: 'Lo he hecho todo al revés
- Algo se muere en el alma... por un pino en Castelló
- La subasta benéfica de 150 kilos de pescado en el Grau atrae a numeroso público a Escala a Castelló
- El 'boom' de las tartas de queso endulza Castellón: 'Este negocio está saturado
- Atracan a cara descubierta y con un cliente dentro un banco de un pueblo de Castellón
- Directo Mirandés-Castellón: A por la tercera victoria consecutiva