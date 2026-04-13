Cultura
Crítica de 'L'anell del nibelung' d'Amadeu Fabregat: un relat exigent i profund
El periodista i escriptor de Torreblanca oferix una faula autobiogràfica, densa i poètica, a contracorrent de l’actualitat
José Miguel Segura
Amadeu Fabregat és un periodista i narrador de Torreblanca que ha col·laborat en un munt de publicacions i programes de ràdio i de televisió. En l’àmbit purament literari són de destacar obres com la ja mítica Assaig d’aproximació a 'Falles folles fetes foc' de 1974 —guardonada amb el Premi Andròmina de narrativa—, l’antologia de joves poetes valencians titulada Carn fresca, de 1974, l’assaig socio-polític Partits polítics al País Valencià, de 1976, i Converses extraparlamentàries, de 1978.
L’anell del nibelung representa, doncs, el retorn al territori de la narrativa, després de quasi mig segle de silenci, d’aquesta figura compromesa i polèmica durant els anys finals del franquisme i la transició democràtica. I ho ha fet amb un relat complex, dur i poètic, que no ha estat pensat ni escrit per als lectors que només busquen als llibres una estona d’entreteniment, sense més. Es tracta d’una obra que, des de la primera ullada, capta l’atenció i no precisament pel número de pàgines del volum.
És aquest un llibre insòlit en l’actualitat literària —més que en valencià jo diria que en qualsevol llengua—, que exigeix del lector una mirada ben atenta a les llums i les ombres d’un discurs dens i profund, que imposa les seues pròpies lleis des del seu començament mateix. La primera d’aquestes lleis és la morositat amb què el narrador desenvolupa els fils d’una faula autobiogràfica sobre el retorn —més per una mena d’obligació personal quasi inconfessable que per desig propi, per cert— a la ciutat on van transcórrer les primeres dècades de la seua vida. La segona imposa l’ús de l’el·lipsi com tècnica narrativa emprada per tot arreu: l’efecte és el to de vegades críptic del que se’ns diu. La tercera és la barreja constant del relat pròpiament dit —un relat de caire memorialista— i la reflexió expressada amb un llenguatge amb una palesa vocació transcendent, que ens transporta per espais amb figures del passat que són símbols d’una subjectivitat problemàtica, de conflictes íntims sense resoldre, esquitxada de punts negres, de preguntes amb respostes postergades, que mai havien estat dites.
Argumentalment, el motiu pel que el professor Ernest Millet retorna a la ciutat de M., on va néixer fa seixanta cinc anys és presenciar l’espectacle operístic de la tetralogia operística wagneriana que dóna títol al llibre. L’estada, planejada per a deu dies en els que acudirà com espectador ben coneixedor de la vida i la música de Wagner de les òperes «L’or del Rhin», «La valquíria», «Sigfrid» i «El capvespre dels deus» —títols coincidents amb les quatre parts de la novel·la— amb intencions no massa clares al voltant de la voluntat d’auto-reconciliació i assumpció d’alguns episodis tèrbols del passat.
'L'anell del nibelung'
Autor: Amadeu Fabregat
Editorial: Proa
568 pàgines; 23,90 euros
La història, doncs, recorda al moment en què Ulisses desembarca a la platja d’Ítaca, i també a una mena d’Holandès Errant «en versió ferroviària». Relat tens i intens amb una veu narrativa que monologa en tercera persona, poderosa des de la seua omnisciència, que construeix paràgrafs que semblen no tenir final i que obliga als lectors a un exercici d’insistència i de disciplina al que possiblement no estiguem molt acostumats ara per ara. Aquest és un llibre que, més que ser publicat, «ha succeït», una fita que remet a una literatura amb majúscules feta a contracorrent de tot i de tots els que estan l’han convertit en mercaderia buida, en objecte de negoci i pretext per a egòlatres i snobs.
Obra d’un escriptor de cap a peus. Radical, ambiciosa, i valenta d’un autor que reflexiona sobre qüestions ben humanes i ben variades. Llibre exigent, sense treva per als lectors. Llegit al segon intent, per a mi ha estat tota una experiència. Quasi res...!
