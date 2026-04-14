En substitució d'Ana Martín
Canvi a l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert amb l’entrada d’un nou regidor
Pedro Albert prendrà possessió aquest dimecres com a edil d'Agrupació Local pel Canvi (ALC)
Pedro José Albert prendrà possessió aquest dimecres com a nou regidor d’ALC (Agrupació Local pel Canvi Alcalà-Alcossebre) a l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert-Alcossebre, en substitució d’Ana Martín, que fa tres setmanes va renunciar al seu càrrec per motius personals. Serà a partir de les 9.00 hores en una sessió plenària extraordinària que inclourà altres tres punts en l’ordre del dia.
El que serà nou edil a l’oposició per ALC va reconéixer que la seua antecessora en el càrrec va fer una tasca encomiable a l’oposició amb les eines de què disposava. “Amb aquest canvi ens centrarem en el nostre projecte de fer una política diferent perquè, en realitat, nosaltres no som un partit polític, sinó una agrupació de veïns”.
Pedro José Albert ocupava el tercer lloc en la llista d’ALC en les eleccions municipals de 2023, en què aquesta formació va obtindre un regidor, càrrec que fins fa tres setmanes ocupava Ana Martín.
Altres punts
En aquesta sessió plenària extraordinària hi ha quatre punts en l’ordre del dia: la presa de possessió del nou edil d’ALC, Pedro José Albert; l’aprovació d’un crèdit mitjançant crèdit extraordinari; la proposta d’instal·lacions i una altra de caràcter educatiu sobre la nova ubicació dels espais del centre docent públic de la Generalitat de formació bàsica de persones adultes; i la modificació del contracte per a l’execució de les obres de digitalització del cicle integral de l’aigua a Alcalà i Alcossebre, finançades per la Unió Europea.
Suscríbete para seguir leyendo
