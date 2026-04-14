Compromís situa Vila-real com a motor del valencià en la Festa per la Llengua d’Escola Valenciana

El regidor Santi Cortells afirma que "davant dels atacs de l’extrema dreta i de la dreta contra el valencià, Vila-real sempre ha tingut una resposta clara: sí al valencià”

Imatge de la última concentració realitzada a Vila-real a favor de l'escola pública i del valencià. / Mediterráneo

Vila-real tornarà a reivindicar aquesta setmana el compromís històric de la ciutat amb el valencià amb la celebració de la Festa per la Llengua d’Escola Valenciana i una nova edició de l’Avant Fest, que se celebren el pròxim dissabte, 18 d'abril, unes jornades festives i culturals pensades per a promoure l’ús social de la llengua pròpia i que reunirà activitats, música i propostes per a tots els públics. “La nostra ciutat ha sigut sempre un referent de defensa i estima per la llengua, i aquesta setmana tornarem a demostrar-ho amb una gran festa”, afirma el regidor de Normalització Lingüística i portaveu adjunt del grup municipal de Compromís en l'Ajuntament, Santi Cortells.

Cortells destaca que “Vila-real és una ciutat pionera en la normalització lingüística i en la promoció del valencià, amb dècades de polítiques públiques que han situat la nostra llengua al centre de la vida cultural i institucional del municipi”. Entre altres indicadors, l'edil recorda que Vila-real va ser un dels municipis que més prompte va impulsar un servei municipal de normalització lingüística, així com programes estables de promoció del valencià en l’administració, en l’àmbit educatiu i en la programació cultural.

Imatge de la presentació, al mes de febrer, de la programació de la Festa per la Llengua i l'Avant Fest que se celebrará dissabte vinent a Vila-real. / Mediterráneo

A més, la ciutat ha consolidat iniciatives com campanyes de foment de l’ús del valencià en el comerç, activitats culturals o la col·laboració amb entitats i col·lectius locals per a reforçar la seua presència en l’espai públic. En aquest context, el regidor remarcat que “davant dels atacs de l’extrema dreta i de la dreta contra el valencià, Vila-real sempre ha tingut una resposta clara: sí al valencià”.

La programació de la Festa per la Llengua del 18 d'abril

10.30 h.: Cercavila inaugural a càrrec d’El Trull, la Colla Gegantera de Vila-real i Botafocs.

11.00 h.: Balls tradicionals a càrrec del Grup de Danses la Puríssima i el Grup Ramell.

11.15 h.: Inauguració de la Festa per la Llengua: parlaments institucionals, entrega de premis del concurs de dibuix i logotip, inici dels tallers i jocs infantils.

11.15 h.: Taller de ràdio a càrrec de Ràdio Espai Jove, des de la plaça Major.

12.00 h.: Concert de Canta Canalla i, al remat, interpretació conjunta de la cançó de les Trobades amb alumnat de les escoles de Vila-real.

12.00 h.: Pòdcast El dolcet pal cafè a la Fundació Caixa Rural.

13.00 h.: Actuació de la Conlloga Muixeranga de Castelló.

13.45 h.: Correbars a càrrec de la xaranga Vakalenta, com a cloenda de la Festa.

17.00 h.: Inici de l'Avant Fest al parc de la Maiorasga.

Tant la Festa per la Llengua com l’Avant Fest s’han concebut com unes jornades obertes i participatives per a reivindicar el valencià d’una manera festiva i positiva, amb activitats culturals, música i propostes per a totes les edats que busquen reforçar el vincle entre la llengua i la vida quotidiana de la ciutat. Segons Cortells, “volem que siga una celebració col·lectiva de la nostra llengua i de la nostra identitat, una manera de dir alt i clar que el valencià és patrimoni de tots i totes”.

Una programació per a tots els públics

En el marc de la programació al voltant de la Festa per la Llengua, també tindran lloc diferents activitats destacades com la presentació del llibre Tasta el Valencià, un recull de receptes tradicionals elaborat per les persones participants en el voluntariat i les parelles lingüístiques; una exposició de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua sota el títol Francesc Almela i Vives, humanista de l’edat de plata; i l’acte de lliurament dels Premis Sambori, que se celebrarà el pròxim 23 d’abril.

La Fúmiga oferirá en el festival Avant Fest d'aquest dissabte un dels últims concerts a les comarques de Castelló. / Mediterráneo

Alhora, l'Avant Fest agarrarà el relleu de la Festa per la Llengua a partir de les 17.00 hores i el parc de la Maiorasga es convertirà en l'escenari en què actuarán La Fúmiga, que oferirà un dels seus últims concerts de gira a les comarques castellonenques; El Diluvi; Malifeta; Abril i el grup local Apologia. La programació s’allargarà fins a la mitjanit i continuarà amb una after party a la sala MOM amb les actuacions de Plan B i Maloa Brothers.

La Fúmiga, El Diluvi, gegants i milers de persones: així serà la gran festa pel valencià a Vila-real

Cortells recorda que recentment l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha incorporat com a acadèmica la vila-realenca Susanna Lliberós, un fet que ha qualificat com “un orgull per a la ciutat i una mostra més de l’aportació de Vila-real al món cultural i lingüístic valencià”.

Objectius pendents

Malgrat els avanços aconseguits, el regidor reconeix que encara queden reptes importants en matèria de normalització lingüística. Entre ells, assenyala la necessitat que el Villarreal CF utilitze la forma oficial i en valencià del nom de la ciutat. “El nom de Vila-real és part de la nostra identitat i de la nostra història, i seria positiu que una entitat amb la projecció internacional del club contribuïra també a visibilitzar-lo i prestigiar-lo”, indica.

Noticias relacionadas y más

Per acabar, Cortells incideix que “la normalització lingüística és una tasca col·lectiva i de llarg recorregut, i per això continuarem treballant perquè el valencià tinga cada vegada més presència en tots els àmbits de la vida social, cultural i institucional de la nostra ciutat”.

