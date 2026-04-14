El Cor de la Generalitat porta l’òpera valenciana i europea a Peníscola amb un concert que reivindica el patrimoni líric
El Palau de Congressos acull el 16 d'abril el concert que forma part d'una gira que també oferirà actuacions a les localitats de Vilamarxant i Benimodo
El Cor de la Generalitat Valenciana inicia a Peníscola una gira que connecta la tradició lírica europea amb la riquesa musical pròpia del territori. El concert, que tindrà lloc aquest 16 d’abril al Palau de Congressos, forma part del programa Un viatge per l’òpera valenciana i europea, una proposta que combina repertori internacional amb la reivindicació del llegat autòcton.
Un recorregut musical entre Europa i València
El programa planteja un diàleg entre grans figures de l’òpera europea com Giuseppe Verdi, Georges Bizet i Ruggero Leoncavallo, i la producció lírica valenciana, amb l’objectiu de situar-la en el mateix pla de valor cultural.
Aquest viatge musical serveix també per a recuperar i posar en valor obres menys interpretades però essencials per a entendre la identitat sonora valenciana.
Protagonisme per als compositors valencians
El concert inclou peces destacades del repertori valencià, com El Triomf de Tirant de Amand Blanquer, una obra que transforma el mite literari de Joanot Martorell en òpera contemporània.
També sonarà música de Ruperto Chapí amb La Bruja, així com fragments de Vinatea de Matilde Salvador, on destaca el passatge Ecce panis angelorum, carregat de sensibilitat mística.
El programa recupera igualment la projecció internacional de Josep Melchor Gomis, que va triomfar al París del segle XIX, i es tanca amb Maror de Manuel Palau, una obra marcada per les arrels populars.
El concert estarà dirigit pel director assistent Mario Torres Mas i comptarà amb l’acompanyament al piano de Daniel Ruiz de Cenzano.
Una gira amb tres cites
Després de la parada a Peníscola, la gira continuarà el 17 d’abril a Vilamarxant i el 19 d’abril a Benimodo, consolidant una proposta que vol acostar l’òpera a diferents municipis valencians.
Amb aquesta gira, la formació reafirma el seu compromís amb la difusió del patrimoni musical valencià i amb la recuperació d’un repertori que forma part essencial de la memòria cultural col·lectiva.
Una institució clau en la música valenciana
El Cor de la Generalitat Valenciana, dependent de l’Institut Valencià de Cultura, és una de les formacions de referència en l’àmbit coral. Fundat en 1987 com a Cor de València, és actualment el cor titular del Palau de les Arts i desenvolupa una intensa activitat en auditoris de tot l’Estat.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo uso del mítico restaurante Donelio's de Castelló
- Atracan a cara descubierta y con un cliente dentro un banco de un pueblo de Castellón
- Cinco pueblos pequeños y ‘desconocidos’ de Castellón para hacer turismo en primavera
- Una avería crítica en un pozo obliga a actuar de urgencia para garantizar el agua en siete pueblos de Castellón
- Máxima difusión: Buscan a una mujer desaparecida en Castellón desde el 4 de abril
- El prometedor jugador del Castellón traspasado al Real Madrid
- Pablo Hernández, contrariado tras el Mirandés-Castellón: 'Hemos perdonado ocasiones claras
- Vecinos de Vinaròs denuncian una situación insostenible por insalubridad y falta de actuación municipal