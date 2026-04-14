Un poble de Castelló es transforma en un escenari viu per a repensar 'La Celestina': quan i com?
El Festival Xilòfag oferiex una programació amb projeccions, debats i experiències sensorials, aprofundint en l'obra de Rojas
Un municipi de l’interior de Castelló es prepara per a convertir els seus carrers en un espai de reflexió cultural, on els clàssics literaris dialoguen amb els conflictes contemporanis. Durant quatre dies, la literatura eixirà dels llibres per a instal·lar-se en places, sales històriques i espais quotidians, en una proposta que va molt més enllà de la lectura.
El Festival Literari Xilòfag arriba a la seua sisena edició amb una identitat consolidada: la de ser un esdeveniment «devorador de llibres» capaç d’actualitzar els grans textos universals i posar-los en relació amb els debats socials del present. Enguany, el focus se situa en La Celestina, de Fernando de Rojas, una obra que travessa segles per a interpel·lar qüestions com la marginalitat, el desig o les estructures de poder.
És a Vilafranca on aquesta proposta cultural pren cos del 23 al 26 d’abril, coincidint amb el Dia del Llibre, i reafirmant-se com una de les cites més singulars del calendari cultural castellonenc.
Una mirada contemporània als clàssics
Des dels seus inicis, el Xilòfag ha apostat per reinterpretar grans obres des d’una òptica actual. Si en edicions anteriors va explorar el misteri amb Agatha Christie o la identitat de gènere amb Orlando de Virginia Woolf, enguany el festival despulla el mite de l’alcavota per a establir ponts entre el segle XV i el XXI.
El resultat és una programació que combina pensament crític i experiència cultural, amb activitats que aborden el sistema prostitucional, la cultura de la dominació i les múltiples capes de lectura de l’obra de Rojas.
Cinema, debat i implicació ciutadana
La programació s’enceta el dijous 23 amb la projecció de l’adaptació cinematogràfica de Gerardo Vera, en una jornada que coincideix amb el Dia del Llibre. No obstant això, el divendres concentra un dels moments clau del festival.
Les xarrades de Puri Lietor i Carolina López posaran el focus en la «doble veritat» del sistema prostitucional i la tracta, connectant directament amb el subtext de La Celestina i oferint una lectura contemporània i crítica.
El cap de setmana amplia l’experiència amb una proposta immersiva:
- Literatura i art: inauguració de l’exposició Llibres prohibits – Llibres d’amor a les Sales Gòtiques i presentació de Mi nombre es Celestina, de Desirée Baudel.
- Participació ciutadana: projecció de l’audiovisual La Celestina al S.XXI, amb veïns i veïnes com a protagonistes, i la performance Akelarre de La Xalera a la Plaça de l’Església.
- Experiència sensorial: els Sopars Literaris al Forn Gastro tornen a fusionar gastronomia i literatura en un dels moments més esperats del festival.
Teatre, memòria i tancament simbòlic
La cloenda, el diumenge 26, aposta per la combinació de patrimoni, memòria i arts escèniques. El festival inaugurarà el Banc de La Celestina a l’avinguda Llosar, un gest que fixa en l’espai públic la petjada d’aquesta edició.
A continuació, la proposta Xilòfag censurat, guiada per Guillem Monferrer, convidarà a reflexionar sobre els límits de la cultura i la censura. El colofó arribarà amb la representació teatral de Calema Producciones, seguida d’un col·loqui amb el públic per a aprofundir en la posada en escena.
Més que un festival literari
Amb aquesta nova edició, el Festival Xilòfag consolida una manera pròpia d’entendre la cultura: no com un exercici passiu, sinó com una experiència viva, crítica i compartida.
Vilafranca demostra així que els clàssics no només es lligen, sinó que es poden habitar, reinterpretar i qüestionar, convertint un poble de Castelló en un epicentre de pensament contemporani.
