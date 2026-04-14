Gala el 24 de maig
La gran efemèride taurina de Burriana ja pren forma: així serà el 50 aniversari de la Comissió del Bou
L'Ajuntament reuneix els presidents històrics de l'entitat i presenta el logotip oficial de l'efemèride i els detalls de la programació especial
L'Ajuntament de Burriana ha mantingut una trobada institucional amb els presidents històrics de la Comissió del Bou per a fer-los partícips dels actes commemoratius del 50 aniversari de l'entitat.
En la reunió han participat els responsables de la comissió dels últims 30 anys, José Zafont, Emilio Guinot, Vicente Soler, Juan Vicente Montón, José Carlos Torralba, Juan Miguel Bernat i Cristian González, els quals, juntament amb Alejandro Navarro en la part audiovisual i la direcció de la regidora de Festes, Paloma Boix, integren el grup de treball d'este aniversari.
Durant la trobada, l'equip de govern ha presentat el logotip oficial que representarà esta especial efemèride i ha detallat l'ambiciosa programació que arrancarà el pròxim 24 de maig amb una gran gala d'agraïment a la comissió. En este acte central, que servirà per a reconéixer la trajectòria de totes les persones que han format part del col·lectiu, els homenatjats rebran una insígnia especial commemorativa d'este any històric i es realitzarà un visionat exclusiu del documental que recupera el llegat de l'entitat amb imatges inèdites d'arxius personals.
Inversió de 50.000 €
La celebració comptarà amb una inversió de 50.000 euros, després de la modificació de crèdit aprovada en sessió plenària i finançada amb el romanent de tresoreria de 2025. Esta partida permetrà organitzar una programació durant tot l'any, institucional i taurina, a l'altura d'una institució que es pilar fonamental de les festes de la capital de la Plana Baixa. Entre les iniciatives destaca l'adquisició d'un bou commemoratiu d'especial bravesa que s'exhibirà el pròxim 7 de setembre, coincidint amb la data exacta en la qual la Comissió del Bou va traure el seu primer exemplar l'any 1976.
Així mateix, el projecte contempla l'edició d'un llibre històric, amb més de 450 fotografies aportades per fotògrafs locals i arxius personals. La programació es completarà amb una gran exposició fotogràfica a l'aire lliure, recorrent visualment mig segle de passió taurina en els carrers de Burriana.
La regidora de Festes, Paloma Boix, ha posat en valor la importància d'esta trobada, assenyalant que “després d'haver aprovat els fons necessaris en el ple, l'objectiu és que els qui han construït esta història siguen els primers a conéixer els detalls d'un homenatge institucional de primer nivell”. A més, Boix ha subratllat que “arribar als 50 anys amb este prestigi mereix una celebració que reconega l'esforç i l'entrega absoluta de tots els qui han treballat incansablement per i per a Burriana”.
