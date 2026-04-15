Ajuntament
Compromís denuncia zones degradades i desenes d’arbres sense reposar al parc Ribalta de Castelló
Compromís per Castelló ha denunciat l’estat d’abandonament del parc Ribalta després d’una visita realitzada al recinte i ha reclamat al govern de Begoña Carrasco una actuació integral urgent. La formació alerta que, en els últims anys, s’han talat més de 60 arbres que no han sigut reposats, una situació que contradiu les explicacions donades pel regidor de Medi Ambient en comissió, on es va assegurar que sí que es feia esta reposició.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha sigut contundent: “La situació del Parc Ribalta és terrible. Hi ha zones que són autèntics secarrals. Els arbres que han anat desapareixent durant este temps no s’estan reposant. I la realitat és que els parterres i els setos estan totalment destrossats i necessiten una intervenció immediata per recuperar l’esplendor del parc, que la senyora Carrasco té totalment abandonat”.
Durant la visita, Garcia ha constatat la degradació de diferents zones del parc, amb parterres sense manteniment, vegetació seca, espais sense ombra i fins i tot papereres dins de zones verdes. També han advertit de la falta de reg adequat i de l’aparició descontrolada d’espècies en punts on no correspondria.
Compromís recorda que el Parc Ribalta és un Bé d’Interés Cultural i no sols un espai botànic, sinó també un element clau per a la qualitat de vida de la ciutat, que ha de complir una funció ambiental com a pulmó verd, especialment davant les altes temperatures. “No pot ser que hi haja zones on siga impossible trobar ombra. Un parc com el Ribalta ha de garantir espais frescos i una massa arbòria densa per protegir la ciutadania”, ha afegit Garcia.
"Un pla estratègic que no arriba"
A més, la formació demana l’elaboració immediata del pla estratègic del parc, inclòs dins del nou contracte de jardineria, que preveu la seua elaboració durant els dos primers anys. No obstant això, passat ja més d’un any, encara no s’ha presentat. “No podem esperar fins a l’últim moment. El parc necessita una planificació ja”, han assenyalat.
Per tot això, Compromís reclama al Begoña Carrasco que actue de manera immediata per revertir la situació del parc i garantir el seu manteniment, recuperació i posada en valor com a espai central de la ciutat.
