Compromís reivindica la “política útil” en el pressupost de 2026 de Vila-real
Fajardo: “Este pressupost és el resultat d’un treball constant per aportar solucions reals als problemes que Vila-real arrossega des de fa molts anys”
Compromís per Vila-real defensa el pressupost municipal de 2026, elaborat per l'equip de govern de PSPV-PSOE i Compromís i presentat este dimecres, "com un exercici de política útil, centrada a donar respostes reals als problemes quotidians de la ciutat". La vicealcaldessa i portaveu local de la formació, Maria Fajardo, destaca que els comptes "reflecteixen el treball de Compromís dins del govern per aportar propostes, desbloquejar situacions enquistades i posar les persones en el centre de la gestió municipal".
I apunta que "porten una empremta clara” de la formació valencianista en àmbits clau com la protecció social, la vivenda o la sostenibilitat. La formació defensa que, "en un context difícil per a l’Ajuntament", el seu paper dins de l'executiu ha sigut el de "garantir propostes i solucions per avançar". I afig que "este pressupost és el resultat d’un treball constant per aportar solucions reals als problemes que Vila-real arrossega des de fa molts anys”.
La portaveu nacionalista recorda que l’Ajuntament de Vila-real ha travessat "mesos complicats, amb problemes en la gestió pressupostària, falta de personal en àrees clau i un volum important de factures pendents que han afectat proveïdors i el funcionament ordinari del consistori". Davant d’esta situació, Compromís assegura "haver treballat per reconduir el rumb amb mesures concretes i una visió clara de ciutat"; i què "darrere de cada factura hi ha persones. Per això per a nosaltres la prioritat era posar ordre, garantir els serveis públics i donar resposta a qui està esperant cobrar”, explica Fajardo.
Incorporació de línies estratègiques
Més enllà de la gestió immediata, des de Compromís destaquen que el pressupost incorpora línies estratègiques que la formació ha defensat dins del govern: reforçar la protecció social, avançar en vivenda pública davant l’augment dels preus del lloguer que afecta especialment els joves, la defensa del valencià i la promoció de la cultura i l’identitat de Vila-real, impulsar polítiques de sostenibilitat i consolidar uns serveis públics forts.
“Compromís sempre intenta anar un pas més enllà. Quan hi ha dificultats, no ens quedem en el diagnòstic: aportem solucions i política útil”, subratlla Fajardo, qui utilitza una metàfora per explicar el paper de la formació dins del govern municipal: “A Vila-real, quan els problemes s’enquisten, sempre acaba apareixent Compromís amb política útil per desbloquejar-los i avançar”.
Tot i la valoració positiva dels comptes, Fajardo admet que els comptes de 2026 arriben més tard del que hauria sigut desitjable. “Ens haguera agradat arribar abans, perquè quan les decisions importants es dilaten qui acaba pagant-ho és la ciutadania”, reconeix. Amb tot, insisteix que la prioritat de Compromís ha sigut "actuar amb responsabilitat institucional". “Per damunt de qualsevol interés partidista està la vida real dels veïns i veïnes. I per això estem ací, per a garantir estabilitat, però també per continuar impulsant polítiques valentes que facen avançar Vila-real”, diu.
