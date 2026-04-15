L'EACC de Castelló aposta per l'art sonor i l'experimentació amb electrònica i una performance participativa
L'artista neerlandés Richard Veenstra presentarà el seu univers sonor, mentres que 'Rierada Musical' convertirà els carrers de Castelló en un escenari artístic amb música, dansa i acció performativa
L’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) es converteix aquest cap de setmana en un laboratori viu de creació sonora amb dues propostes que situen la música electrònica i la performance contemporània en el centre de la programació cultural de la ciutat.
Un cap de setmana per a escoltar, experimentar i recórrer la ciutat des del so, amb una aposta clara per les pràctiques més innovadores i immersives dins de l’art contemporani.
Electrònica experimental amb Richard Veenstra
El divendres 17 d’abril, a les 19.00 hores, l’artista i compositor neerlandés Richard Veenstra oferirà un concert en el qual desplegarà el seu univers sonor característic.
Basat en síntesi modular, processament digital i tècniques granulars, el seu treball construeix paisatges acústics en constant transformació, combinant la riquesa dels timbres analògics amb la precisió de les eines digitals.
Amb una trajectòria internacional consolidada, ha presentat la seua obra en espais de referència com el Palais de Tokyo, el Berghain o el Museo Guggenheim Bilbao, posicionant-se com una de les figures destacades de l’escena experimental contemporània.
'Rierada Musical': la ciutat com a escenari
El dissabte 18 d’abril, també a les 19.00 hores, el protagonisme es trasllada als carrers amb Rierada Musical, una performance participativa que revisita l’univers creatiu de Carles Santos.
El recorregut connectarà l’EACC amb la Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló, passant per diversos punts emblemàtics com la plaça Borrull, la plaça Hernán Cortés, el carrer Major o la plaça de l’Ajuntament.
La proposta reunirà ballarins de Nodus 2025, el grup d’art d’acció de la UPV, la Banda de Música de Vinaròs i el pianista Víctor Trescolí en una experiència col·lectiva on música, dansa i acció performativa dialogaran amb l’espai urbà.
El projecte reinterpretarà peces emblemàtiques de Santos com Minimalet sur mer, La Pantera Imperial, Bujaraloz by Night, Chicha Montenegro Gallery o La meva filla soc jo, convertint la ciutat en un escenari obert i en constant transformació.
Cultura contemporània i experimentació a Castelló
Amb esta doble proposta, l’EACC reforça la seua aposta per l’art sonor, la música electrònica i les pràctiques experimentals, oferint al públic una experiència que transcendeix els formats tradicionals i obri noves formes d’escolta i participació.
Un cap de setmana per a deixar-se portar pel so, recórrer Castelló d’una altra manera i descobrir noves formes de creació contemporània.
