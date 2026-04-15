DEL 20 AL 25 D'ABRIL
Salut mental, exercici i alimentació: així serà la Setmana de la Salut de Vila-real
La cita, que amplia el format de l’any passa, torna a eixir al carrer amb un programa pensat per a arribar a públics molt diversos
Vila-real tornarà a posar la salut al centre de la vida pública del 20 al 25 d’abril amb una nova edició de la Setmana de la Salut, una cita que amplia el format de l’any passat i que torna a eixir al carrer amb un programa pensat per a arribar a públics molt diversos. La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament en col·laboració amb el Departament de Salut de la Plana i el Consell de Salut, combinarà durant sis dies xarrades, tallers, sessions pràctiques i activitats divulgatives repartides en diferents espais de la ciutat.
El programa girarà enguany al voltant de tres grans eixos: la salut mental, l’exercici físic i l’alimentació saludable. Entre les propostes previstes hi haurà activitats centrades en la promoció d’hàbits de vida sans, la prevenció de malalties, les addiccions i el benestar emocional, amb l’objectiu d’oferir eines útils perquè la ciutadania puga incorporar-les al seu dia a dia.
Una de les activitats que repetirà després de la bona resposta de la passada edició serà el taller de cuina en viu, una de les cites que més interés va despertar i que tornarà a posar el focus en l’alimentació saludable des d’un vessant pràctic i pròxim. A més, esta segona edició incorporarà també noves propostes per a reforçar l’abast de la campanya i implicar més sectors de la població.
Què inclou la programació?
La programació inclourà, a més, tallers dirigits a famílies, sessions participatives i accions de sensibilització, en una aposta clara per donar a la Setmana de la Salut un caràcter no només divulgatiu, sinó també experiencial. La idea és que els veïns no es limiten a escoltar recomanacions, sinó que participen activament en activitats vinculades amb l’autocura, el benestar físic i la salut emocional.
El tancament arribarà el dissabte 25 d’abril a la plaça Major, que es convertirà en l’epicentre de la jornada final amb una proposta oberta, lúdica i divulgativa. Allí es concentraran diverses activitats pensades per a acostar la promoció de la salut a tots els públics en un ambient accessible i participatiu, com ara sessions de zumba i de cubbà, així com la distribució de suc de taronja i còctels sense alcohol.
Reforçar la prevenció
Durant la presentació, el regidor de Sanitat, Toni Marín, i la coordinadora del Centre de Salut Dolores Cano Royo i presidenta del Consell de Salut, Luisa Escalante, van incidir en la necessitat de continuar reforçant la prevenció i la conscienciació ciutadana. Escalante va recordar que la salut “no és només l’absència de malaltia, sinó un equilibri físic, mental i social que cal cuidar cada dia”.
L’organització també ha volgut reconéixer la implicació del personal sanitari i tècnic que ha fet possible la iniciativa, amb una menció especial als infermers Irene Llop, Cristian Veses i Paula Martínez. Amb esta segona edició, Vila-real consolida una setmana temàtica que busca que la salut deixe de ser només una qüestió assistencial per a convertir-se també en un hàbit quotidià compartit per tota la ciutat.
