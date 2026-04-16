De Vila-real a Bolonya: Batidora Ediciones i el futur de la literatura infantil valenciana en el panorama global
La Fira Internacional del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya es convertix en un aparador clau perquè editorials com la vila-realenca establisquen contactes i òbriguen portes a noves traduccions
La literatura infantil valenciana parla cada vegada amb més força en clau internacional. La 63a edició de la Fira Internacional del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya, celebrada del 13 al 16 d’abril, s’ha convertit en un nou escenari de projecció per al sector editorial de la Comunitat Valenciana, amb una presència reforçada i una aposta clara per la internacionalització.
En este context, Batidora Ediciones, amb seu a Vila-real, emergeix com una de les protagonistes d’esta expedició cultural, portant el nom de la Plana Baixa a un dels fòrums professionals més influents del món del llibre infantil i juvenil.
Batidora Edicions: talent de proximitat amb vocació global
La participació de Batidora no és només simbòlica. Representa la consolidació d’un model editorial independent, arrelat al territori però amb capacitat per dialogar amb mercats internacionals. La seua presència en Bolonya respon a una estratègia compartida per moltes editorials castellonenques i valencianes: exportar creativitat, il·lustració i narrativa pròpia més enllà de les fronteres locals.
Este tipus d’esdeveniments permet a editorials com Batidora establir contactes amb agents literaris, editors estrangers i distribuïdors, obrint la porta a traduccions, coedicions i nous circuits de difusió.
Una delegació valenciana en creixement
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats participa fins aquest 16 d'abril en la fira amb un estand propi que ha reunit deu editorials valencianes, dos més que en l’edició anterior. Junt amb Batidora, estan presents segells com Andana, Sargantana, Algar o Media Vaca, configurant una mostra diversa del teixit editorial autonòmic.
Segons assenyala la consellera Carmen Ortí, aquesta presència «reforça el compromís amb la promoció de la lectura i l’impuls del sector editorial valencià en l’àmbit internacional», al mateix temps que contribuïx a enfortir el teixit cultural i creatiu.
Bolonya, l’epicentre del llibre infantil
La Fira de Bolonya és considerada la trobada professional més rellevant del sector, amb més de 1.500 expositors de 95 països i desenes de milers de visitants especialitzats en la seua última edició. No és un esdeveniment obert al públic general, sinó un espai estratègic on es negocien drets, es detecten tendències i es definixen aliances.
Per això, la participació valenciana no només té un valor simbòlic, sinó també econòmic i estructural: connecta el sector local amb les dinàmiques globals del mercat editorial.
Projecció internacional i futur del sector
La presència institucional en Bolonya facilita la creació de sinergies entre entitats públiques i privades, impulsant la visibilitat de la literatura valenciana i afavorint la seua entrada en circuits nacionals i internacionals.
En este escenari, editorials com Batidora Ediciones exemplifiquen el potencial d’un ecosistema cultural que combina arrelament i ambició global. Des de Vila-real fins a Bolonya, el recorregut és també una declaració d’intencions: la literatura infantil valenciana vol ocupar un lloc central en el mapa internacional.
