El Teatre Principal de Castelló acull una producció valenciana sobre el Londres de 1888 i Jack 'The Ripper'
'Afectuosamente suyo, Jack el Destripador és l'obra impulsada per l'Institut Valencià de Cultura que es representa el 19 de abril amb direcció de Javier Sahuquillo
El Teatre Principal de Castelló enceta la programació d’abonament de primavera amb l’obra Afectuosamente suyo, Jack el Destripador, una producció valenciana que es podrà veure aquest 19 d’abril a les 19.00 hores.
Impulsada per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), la proposta arriba de la mà de la companyia Yapadú Produccions i compta amb la direcció del valencià Javier Sahuquillo, reconegut amb el Premi ADE a Millor Direcció Emergent per aquest muntatge.
Un viatge al Londres més inquietant
L’obra trasllada l’espectador al Londres de 1888, en ple auge del naturalisme, per plantejar una reflexió sobre els límits entre la interpretació i la realitat. En aquest context, un jove metge aficionat al teatre intenta convèncer el prestigiós actor Henry Irving que les formes d’actuar han canviat de manera irreversible.
Per demostrar-ho, impulsa un experiment escènic: crear un personatge tan versemblant que resulte impossible distingir-lo de la realitat. Paral·lelament, una sèrie d’assassinats al barri de Whitechapel genera una connexió inquietant entre ficció i vida real, submergint el públic en una atmosfera de tensió creixent.
Equip artístic i producció
El muntatge, amb text de Ignacio García May, compta amb un repartiment format per Toni Misó, Raúl Ferrando, Lula Heredia i David Kelly. La duració aproximada de la funció és de 90 minuts.
Entrades i informació pràctica
Les últimes entrades per a assistir a la representació estan disponibles tant en taquilla com a través del web de l’IVC.
Amb aquesta proposta, el Principal dona el tret d’eixida a una nova temporada d’abonament que aposta pel talent valencià i per una dramatúrgia capaç d’atraure el públic contemporani amb històries que dialoguen amb la tradició teatral i els grans mites de la cultura europea.
