Vila-real reivindica la pau i el paper dels municipis davant la guerra d’Ucraïna en una jornada
L’acte ha posat el focus en l’acollida de persones refugiades, la memòria històrica i la necessitat de combatre la desinformació davant la crisi humanitària
Vila-real ha acollit aquest divendres la jornada “La pau per Europa en temps de guerra: reflexions des de l’àmbit local”, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament que ha reunit experts, representants institucionals i entitats socials per analitzar la situació d’Ucraïna després de quatre anys de conflicte i reflexionar sobre el paper d’Europa i dels governs locals davant els reptes humanitaris actuals.
L’alcalde, José Benlloch, ha destacat durant la inauguració la importància de la memòria històrica i ha recordat que “la vida del ser humà ha estat marcada, per desgràcia, per la conflictivitat i les dificultats”, apel·lant especialment a les generacions joves a no oblidar el passat. En aquest sentit, ha advertit que “el silenci també mata” i ha defensat la necessitat de mantenir viva la memòria com a eina per a la justícia i la pau.
Benlloch ha subratllat també el paper de Vila-real com a ciutat solidària, recordant la resposta col·lectiva davant l’inici de la guerra d’Ucraïna el 2022, quan es va crear una oficina de coordinació d’ajuda humanitària i es van mobilitzar recursos municipals i entitats socials per a atendre persones refugiades. “Som una ciutat que no és aliena al que passa al món i que respon amb compromís i solidaritat”, ha afirmat.
La jornada ha posat en valor el paper dels municipis en la gestió de les conseqüències dels conflictes, des de l’acollida de persones desplaçades fins a la promoció de la cohesió social. En aquest sentit, s’ha incidit en què “és en l’àmbit local on la guerra deixa de ser una realitat llunyana i es converteix en una responsabilitat concreta”.
Paper d'Espanya i de la Unió Europea
Durant l’acte, s’ha remarcat també el paper d’Espanya i de la Unió Europea en la resposta a la crisi ucraïnesa, destacant mecanismes com la protecció temporal, que ha permés garantir drets bàsics com l’accés a l’educació, la sanitat o el treball a milers de persones desplaçades. Així mateix, s’ha posat en relleu el model espanyol basat en la coordinació institucional, la seguretat jurídica i la integració sociolaboral.
La jornada ha comptat amb la participació d’especialistes en dret internacional i geopolítica, així com amb representants de la comunitat ucraïnesa a Castelló, que han compartit experiències d’acollida, integració i enviament d’ajuda humanitària. Les entitats han destacat la importància de combatre la desinformació i de mantenir el suport a la població afectada pel conflicte. A més, s’ha posat en valor el treball de la societat civil i del voluntariat, així com la implicació de les associacions locals, a les quals l’Ajuntament ha volgut retre homenatge per la seua tasca constant en favor de la solidaritat i la convivència. Així, destaquen les intervencions de Fernando Herrera, especialista amb una àmplia trajectòria en missions humanitàries i de drets humans —incloent la seua tasca com a oficial de monitoratge de l’OSCE a Ucraïna—; Diego de Ojeda, expert en política exterior, seguretat i defensa europea amb experiència en institucions de la Unió Europea; i Jay Buckley, autor, reporter de guerra i documentalista. Així mateix, han assistit representants de l’Associació Ucraïnesa de Castelló; la vicerectora d’Estudis i Formació Permanent de la Universitat Jaume I, Isabel García Izquierdo, i la subdelegada del Govern a Castelló, Antonia García Valls. Benlloch ha destacat el treball de Natalia Lytvyn, doctora en Ciències Històriques per la Universitat Catòlica de Lviv (Ucraïna) que està cursant pràctiques a l’Ajuntament per la seua contribució a l’organització de la jornada.
La iniciativa s’emmarca en el compromís de Vila-real amb la cultura de la pau, reforçat amb la seua adhesió a la xarxa internacional Alcaldes per la Pau, i amb accions simbòliques com la plantació d’un arbre ginkgo, espècie associada a la resistència i la supervivència després de la bomba atòmica.
Amb aquesta jornada, Vila-real mostra la seua aposta per una Europa basada en els valors democràtics, la defensa dels drets humans i la cooperació internacional, i fa una crida a la ciutadania a “generar memòria i reflexió” per a construir un futur més just i en pau.
