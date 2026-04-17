Vila-real consolida el creixement i la projecció internacional de Vilaciència amb 140 participants i 50 projectes seleccionats
El concurs tindrà lloc del 23 al 25 d'abril al Centre de Congressos, Fires i Trobades
Vila-real acollirà del 23 al 25 d’abril una nova edició de Vilaciència al Centre de Congressos, Fires i Trobades, un certamen que continua comptant amb una alta participació i reforça la seua projecció internacional. La iniciativa, impulsada pel col·legi Santa Maria i l’Ajuntament de Vila-real, arriba a la 6a Fira de la Ciència i 4t concurs, mantenint el seu objectiu de fomentar les vocacions científiques entre els joves.
En total, el concurs comptarà amb la participació de 140 estudiants (60 xics i 80 xiques) i 50 projectes seleccionats entre els 70 presentats, xifres que reflectixen la consolidació de l’esdeveniment. A més, Vilaciència reforça la seua dimensió internacional amb la participació de centres procedents de països com Turquia, Portugal o Brasil, junt amb projectes arribats del territori nacional (13 d’altres comunitats, 16 de centres de localitats valencianes i altres 14 de Vila-real).
La fira estarà oberta al públic en general i comptarà amb la visita de prop de 1.000 estudiants de centres educatius de Vila-real i de la comarca, així com alumnat d’altres institucions educatives. Durant tres dies, el recinte albergarà estands amb tallers i exposicions sobre robòtica, drons, tecnologia o fotografia, així com la presentació dels projectes científics a càrrec de l’alumnat participant.
La regidora d’Innovació, Ana Torres, ha destacat “el creixement constant de Vilaciència tant en participació com en qualitat dels projectes, fet que demostra l’interés dels joves per la ciència i la investigació”. Torres ha subratllat que “la projecció internacional que ha assolit el certamen situa Vila-real com un referent en la promoció del talent científic jove i en la connexió amb altres territoris”. Així mateix, ha afegit que “des de l’Ajuntament continuem apostant per iniciatives que fomenten el coneixement, la innovació i les oportunitats per a les noves generacions”.
Per la seua part, des del col·legi Santa Maria han posat en valor la trajectòria del projecte des del seu naixement en el curs 2018-2019. El seu director, Juan Francisco Navarro, ha assenyalat que “Vilaciència ha evolucionat any rere any, adaptant-se i creixent sense perdre la seua essència: despertar la curiositat científica i oferir a l’alumnat un espai real per a investigar, compartir i aprendre”. Navarro ha indicat que la jornada inaugural comptarà amb una xarrada didàctica sobre l’adaptabilitat dels éssers vius d’Ángel Val, divulgador, biòleg i zoòleg.
Per la seua banda, el director de Vilaciència i professor, Sisco Marco, ha explicat que el concurs s’estructura en tres modalitats —ciències de la salut i medi ambient, ciències pures i tecnologia— i comptarà amb un jurat format per més de 20 professionals de diferents àmbits. A més, es repartiran 10.000 euros en premis, incloent beques per a participar en altres certàmens nacionals i internacionals, així com premis especials vinculats a la innovació en l’àmbit ceràmic i científic.
Amb aquesta nova edició, Vila-real reforça el seu compromís amb l’educació, la innovació i la promoció del talent jove, apostant per un model de ciutat que mira cap al futur a través del coneixement, la ciència i la col·laboració internacional.
