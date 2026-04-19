Compromís per Castelló avisa d'una nova pròrroga del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Ignasi Garcia critica que l'inici de la consult pública prèvia en aquest moment evidencia "la falta de treball durant estos tres anys"
Compromís per Castelló ha advertit que el equip de govern de l'Ajuntament de Castelló, que lidera Begoña Carrasco, arriba tard al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i que l’inici ara de la consulta pública prèvia, a només dos mesos de finalitzar la pròrroga vigent, evidencia la falta de treball durant estos tres anys i obligarà a una nova pròrroga del document.
La coalició recorda que el PMUS de Castelló és un document preceptiu dins del Pla General i que el govern municipal era plenament conscient que caducava el 31 de desembre de 2024. Tot i això, no va iniciar la seua actualització i va optar per una pròrroga d’un any i mig, fins a juny de 2026.
Ara, pocs mesos abans de finalitzar la pròrroga, el govern de Carrasco ha anunciat l’inici de la consulta pública prèvia, un pas inicial que evidencia que el procés arriba tard i que difícilment podrà completar-se dins dels terminis.
"Tard i malament"
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha sigut contundent: “El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible arriba tard i malament. Sabien que caducava en desembre de 2024, no van menejar un dit, van aprovar una pròrroga d’un any i mig i ara, a dos mesos que acabe, comencen els tràmits després d’un any sense fer res”.
En este sentit, Garcia ha exposat que la regidoria de Mobilitat de Castelló “acumula tres anys en blanc i només ha sigut protagonista per polèmiques i escàndols, en lloc de treballar per la ciutadania de Castelló”.
A més, la coalició critica que, mentre el govern ha anat retardant la seua elaboració, ha anat desmantellant elements clau del model de mobilitat sostenible a Castelló previst en el PMUS vigent. En este sentit, recorden que el foment de la bicicleta a Castelló era un dels eixos centrals del pla i denuncien que el Partit Popular ha eliminat carrils bici i ha debilitat infraestructures com l’eix ciclista nord-sud.
Per a Compromís per Castelló, esta situació evidencia la falta d’implicació i de planificació del govern de Begoña Carrasco en matèria de mobilitat sostenible. La coalició adverteix que, quan s’inicie la redacció del nou PMUS, exigirà recuperar els carrils bici eliminats i garantir que el futur pla no supose cap retrocés en el model de ciutat de Castelló.
