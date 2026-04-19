Actes durant tot el dia
Oda al valencià a Vila-real en una Festa per la Llengua amb La Fúmiga com a gran reclam
La plaça Major s’ompli pel matí d’activitats infantils, cultura popular i propostes participatives, mentre que l’Avant Fest reuneix 4.000 persones des de la vesprada en el recinte habilitat en la Maiorasga
Vila-real va viure aquest dissabte una intensa jornada de defensa i celebració del valencià amb la Festa per la Llengua. Organitzada per Escola Valenciana amb la col·laboració de l’Ajuntament, va combinar activitats familiars, tradició popular i actuacions musicals en una festa pensada per a visibilitzar el valencià com una llengua viva, compartida i present en tots els àmbits de la vida quotidiana.
El gran reclam va ser el concert de La Fúmiga, cap de cartell de l’Avant Fest, que va protagonitzar el seu penúltim concert a la província (l’última oportunitat de gaudir-los en Castelló serà en juliol al Feslloc en Benlloc), abans que deixen definitivament els escenaris amb dos concerts al Roig Arena en octubre.
La jornada va arrancar a la plaça Major amb una cercavila a càrrec d’El Trull, la Colla Gegantera de Vila-real i Botafocs, que va donar pas a una matinal amb la presència de famílies, xiquets i col·lectius vinculats a la promoció de la llengua.
No van faltar els balls tradicionals del Grup de Danses la Puríssima, el concert de Canta Canalla, l’emissió del pòdcast El dolcet pal café a la Fundació Caixa Rural, l’actuació de la Conlloga Muixeranga de Castelló i el correbars amb la xaranga Vakalenta.
Ja de vesprada, el protagonisme es va traslladar al recinte de concerts habilitat al parc de la Maiorasga amb motiu de l’Avant Fest, que va reunir al voltant de 4.000 persones. Per l’escenari van passar Apologia, El Diluvi i Abril, abans d’un dels moments més esperats del dia: l’actuació de La Fúmiga, que va protagonitzar el clímax de la jornada.
Tothom era conscient que la d’anit era l’última oportunitat de veure en directe la banda d’Alzira a Vila-real abans de la seua retirada definitiva dels escenaris. Malifeta va tancar la nit.
Suscríbete para seguir leyendo
