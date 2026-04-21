Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A la fugaMeadas de perrosAbre nueva multinacionalNi bar ni tiendaAgenda de la semanaCambio de matrículaBaliza v16
instagramlinkedin

Ajuntament

Arranca la II Setmana de la Salut amb carpes informatives de més de 10 associacions a la plaça Major de Castelló

La programació continuarà dimecres amb una nova jornada de taules informatives

Un moment de la II Setmana de la Salut a Castelló.

Un moment de la II Setmana de la Salut a Castelló. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

La segona Setmana de la Salut ha arrancat hui a la plaça Major amb la instal·lació de carpes informatives en què han participat més de deu associacions sociosanitàries, oferint atenció directa, orientació i recursos a la ciutadania. Durant esta primera jornada, nombroses persones s’han acostat per a informar-se sobre prevenció, hàbits de vida saludable i diferents patologies, en un espai que ha buscat acostar la salut de manera accessible i pròxima.

El regidor de Salut Pública, Luciano Ferrer, ha visitat les carpes instal·lades al llarg del matí, on ha pogut conéixer de primera mà la tasca que realitzen les associacions participants i el treball dels professionals implicats. Les carpes han romàs obertes en horari de 10:00 a 14:00 hores i han acollit diverses activitats, entre elles tallers, xarrades formatives i repartiment de material informatiu, generant un entorn participatiu i de conscienciació al voltant de la salut.

“Esta Setmana de la Salut naix amb l’objectiu d’acostar la informació sanitària a la ciutadania d’una manera clara, directa i accessible, facilitant que qualsevol persona puga resoldre dubtes, conéixer recursos i prendre consciència de la importància de cuidar la seua salut en el dia a dia. La implicació de les associacions és fonamental, ja que aporten una visió molt pròxima, basada en l’experiència i l’acompanyament a pacients i familiars”, ha assenyalat Ferrer.

En este sentit, el regidor ha destacat que “la prevenció continua sent una de les ferramentes més eficaces per a millorar la qualitat de vida de la població, i este tipus d’iniciatives permeten incidir en aspectes clau com la detecció precoç de malalties, la promoció d’hàbits saludables i l’educació sanitària. A més, el contacte directe amb professionals i entitats facilita que la informació arribe de manera més comprensible i adaptada a les necessitats reals de la ciutadania”.

Així mateix, ha volgut posar en valor “el compromís constant del teixit associatiu, que exercix un paper imprescindible en el suport, l’orientació i la millora del benestar de moltes persones. La seua participació en esta Setmana de la Salut reforça el caràcter col·laboratiu d’esta iniciativa i amplia l’abast dels missatges de prevenció i promoció de la salut”.

La programació continuarà demà amb una nova jornada de taules informatives en què participaran altres associacions, que continuaran compartint els seus coneixements i experiència amb la ciutadania, contribuint a reforçar la sensibilització i l’educació en salut entre la població.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
