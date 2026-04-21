Arranca la II Setmana de la Salut amb carpes informatives de més de 10 associacions a la plaça Major de Castelló
La programació continuarà dimecres amb una nova jornada de taules informatives
La segona Setmana de la Salut ha arrancat hui a la plaça Major amb la instal·lació de carpes informatives en què han participat més de deu associacions sociosanitàries, oferint atenció directa, orientació i recursos a la ciutadania. Durant esta primera jornada, nombroses persones s’han acostat per a informar-se sobre prevenció, hàbits de vida saludable i diferents patologies, en un espai que ha buscat acostar la salut de manera accessible i pròxima.
El regidor de Salut Pública, Luciano Ferrer, ha visitat les carpes instal·lades al llarg del matí, on ha pogut conéixer de primera mà la tasca que realitzen les associacions participants i el treball dels professionals implicats. Les carpes han romàs obertes en horari de 10:00 a 14:00 hores i han acollit diverses activitats, entre elles tallers, xarrades formatives i repartiment de material informatiu, generant un entorn participatiu i de conscienciació al voltant de la salut.
“Esta Setmana de la Salut naix amb l’objectiu d’acostar la informació sanitària a la ciutadania d’una manera clara, directa i accessible, facilitant que qualsevol persona puga resoldre dubtes, conéixer recursos i prendre consciència de la importància de cuidar la seua salut en el dia a dia. La implicació de les associacions és fonamental, ja que aporten una visió molt pròxima, basada en l’experiència i l’acompanyament a pacients i familiars”, ha assenyalat Ferrer.
En este sentit, el regidor ha destacat que “la prevenció continua sent una de les ferramentes més eficaces per a millorar la qualitat de vida de la població, i este tipus d’iniciatives permeten incidir en aspectes clau com la detecció precoç de malalties, la promoció d’hàbits saludables i l’educació sanitària. A més, el contacte directe amb professionals i entitats facilita que la informació arribe de manera més comprensible i adaptada a les necessitats reals de la ciutadania”.
Així mateix, ha volgut posar en valor “el compromís constant del teixit associatiu, que exercix un paper imprescindible en el suport, l’orientació i la millora del benestar de moltes persones. La seua participació en esta Setmana de la Salut reforça el caràcter col·laboratiu d’esta iniciativa i amplia l’abast dels missatges de prevenció i promoció de la salut”.
La programació continuarà demà amb una nova jornada de taules informatives en què participaran altres associacions, que continuaran compartint els seus coneixements i experiència amb la ciutadania, contribuint a reforçar la sensibilització i l’educació en salut entre la població.
