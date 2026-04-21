DINS UN INTERCANVI DEL COL·LEGI FUNDACIÓN FLORS

El Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real fa història amb una visita molt especial: T'ho contem

La iniciativa posa en valor el model de participació infantil de Vila-real i fomenta l’intercanvi d’experiències amb estudiants d’altres països.

Imatge de grup dels integrants del Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real, amb l'alumnat italià de l'intercanvi Erasmus del col·legi Fundación Flors. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

El Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real ha rebut, per primera vegada, la visita d’un grup alumnes europeus. Es tracta d’alumnat Erasmus procedent d’Itàlia, en el marc d’un intercanvi educatiu amb el col·legi Fundación Flors que ha format part de la sessió de treball de l’ens vila-realenc que ha tingut lloc aquesta vesprada. Aquesta experiència suposa un pas més en la projecció internacional d’aquest òrgan de participació infantil integrat per prop de 70 menors de la localitat.

La regidora de Participació Ciutadana, Miriam Caravaca, ha donat la benvinguda als membres del Consell de Xiquets i Xiquetes i a l'alumnat italià, / Mediterráneo

La d’aquest dimarts és la setena sessió de treball del Consell durant aquest curs i, entre els assumptes a tractar han estat l’avaluació de l’activitat de l’entrepà solidari que van organitzar el 13 de març passat i s’ha treballat en una dinàmica per a fomentar l’intercanvi cultural.

La regidora de Participació Ciutadana, Miriam Caravaca, ha assistit a la sessió i ha donat la benvinguda a l’alumnat i al professorat participant. Caravaca ha destacat “l’orgull que suposa per a Vila-real rebre, una vegada més, alumnat d’altres països”; i ha valorat especialment que “s’interessen pel Consell de Xiquets i Xiquetes, una iniciativa que demostra que la nostra ciutat és un referent en la participació dels més joves en la vida municipal, una participació que atresora una dècada d’existència”. “Poder compartir aquest tipus d’iniciatives resulta enriquidor per als nostres joves ja que poden intercanviar coneixements, experiències, tradicions,... amb estudiantat d’altres països i suposa un gran aprenentatge”, ha afirmat Caravaca.

Expansió del programa

L’arribada de la delegació italiana, expliquen des de Fundación Flors, s’emmarca en el primer intercanvi Erasmus+ d’infantil i primària i representa l’expansió del programa després de l’èxit obtingut en secundària i cicles Formatius. En aquest intercanvi, la contrapart italiana és l’IC Bursi Spezzano, de Fiorano Modenese (Itàlia).

La primera fase del projecte s’ha desenvolupat a Itàlia del 14 al 21 d’abril, amb la participació de 18 alumnes de sisé de primària i tres docents de Vila-real. I la segona fase té lloc a Espanya del 21 al 28 d’abril, amb 16 alumnes i sis mestres italians.

El programa aposta per una immersió completa, ja que l’alumnat s’allotja amb famílies amfitriones tant a Itàlia com a Espanya.

