Celebracions marineres
Festes de Sant Pere del Grau de Castelló: totes les novetats de la Cavalcada de la Mar
Les festes seran del 27 de juny al 5 de juliol
L'Ajuntament de Castelló i la Comissió de Festes del Grau perfilen les festes en honor a Sant Pere que tindran lloc del 27 de juny al 5 de juliol i que enguany comptarà, com a novetat en la cavalcada, amb una rèplica restaurada de la carrossa de Neptú realitzada en 2016 que obrirà la desfilada i que representa un dels elements més recognoscibles de les primeres cavalcades.
Enguany, este acte s'estructurarà en diverses parts temàtiques. Una primera estarà dedicada a la mitologia marinera de la qual formarà part Neptú. A continuació, la desfilada posarà el focus en els oficis tradicionals de la mar, estretament vinculats a la història i al mode de vida del Grau i, a més, es treballa en una part centrada en l'escenificació d'una subhasta de peix, amb recreacions que permetran acostar al públic una de les imatges més representatives de l'activitat pesquera i comercial del districte marítim.
El pregoner serà Marc Teresa i, en esta edició de les festes, igual que ja va ocórrer l'any passat, la Cavalcada de la Mar tornarà a comptar amb la presència dels Sessots i que se sumen als tradicionals Nanos, figures ja consolidades en la desfilada, com José María i Xamberga.
Logotip commemoratiu
A més, l'associació cultural La Barraca dissenyarà un logotip commemoratiu amb motiu de la 69a edició de la desfilada, que apareixerà en la xapa commemorativa que es repartirà entre les persones participants.
En la reunió, els participants, entre els quals es trobava la tinenta d'alcalde del Grau, Ester Giner, van començar a detallar les festes marineres. “L'objectiu és continuar reforçant la *Cavalcada de la Mar com un dels actes més representatius de les festes de Sant Pere, recuperant la seua vinculació amb la història, les tradicions i la identitat pròpia del Grau. Volem que la cavalcada torne a connectar amb les seues arrels i amb tot allò que forma part de la memòria col·lectiva del districte marítim, des de la simbologia marinera fins als oficis i escenes quotidianes lligades a la mar”, va dir.
A més, ha subratllat que la intenció és que esta desfilada es convertisca en “una espècie de mostra a l'aire lliure, capaç de mostrar de manera visual i festiva la cultura i els costums que han marcat la vida del Grau al llarg dels anys”.
L'edició d'enguany vol suposar un important impuls per a la Cavalcada de la Mar amb una proposta que mira als seus orígens i recupera el seu caràcter més tradicional i mariner. En este sentit, es treballa en una recreació inspirada en la cavalcada de 1957, incorporant elements vinculats a la mar i a la identitat pròpia del Grau.
