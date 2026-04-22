Salut pública
Arriben els mosquits per les altes temperatures: els consells per a prevenir la seua proliferació a Castelló
La plaça Major acull la II Setmana de la Salut
La II Setmana de la Salut ha mostrat este dimecres una especial implicació en la prevenció de la proliferació de mosquits en les carpes informatives, en el qual han participat diverses associacions sociosanitàries oferint atenció directa, orientació i recursos a la ciutadania.
Segons el regidor de Salut Pública, Luciano Ferrer, qui ha visitat les carpes instal·lades durant el matí, un dels eixos principals de la jornada ha sigut la conscienciació ciutadana entorn de la prevenció de la proliferació de mosquits, especialment davant l’arribada de les altes temperatures. En este sentit, s’han traslladat recomanacions bàsiques però fonamentals com evitar l’acumulació d’aigua estancada en testos, plats, poals, pneumàtics o canalons; mantindre correctament clorades i cobertes les piscines; revisar desguassos i sistemes de reg; així com renovar amb freqüència l’aigua dels abeuradors d’animals. També s’ha insistit en l’ús de mosquiteres, repel·lents i roba adequada com a mesures de protecció personal.
Ferrer ha assenyalat que “la prevenció en el control de mosquits és una tasca compartida en la qual la implicació de la ciutadania resulta fonamental”, i ha afegit que “gran part dels focus de cria es localitzen en espais privats, per la qual cosa la col·laboració dels veïns, especialment en parcel·les, vivendes i zones exteriors, és clau per a evitar la proliferació i reduir riscos per a la salut”.
Finalment, el regidor ha volgut posar en valor “la implicació del teixit associatiu i professional, la col·laboració del qual resulta essencial per a reforçar l’abast dels missatges de promoció i educació sanitària”.
La programació de la Setmana de la Salut continuarà demà amb una classe de zumba a la plaça Major, que tindrà lloc de 19.00 a 20.30 hores, amb l’objectiu de fomentar la pràctica d’activitat física i promoure hàbits de vida saludables entre la ciutadania.
En esta ocasió, han estat presents a la fira entitats com ADICAS, AEMCS, GMP SERVI, APADAHCAS, el Centre de Transfusions de Sang, l’Associació de Síndrome de Down, COCEMFE, Associació Econsciencia, Audiometries de Castelló Sensori i el Col·legi d’Òptics-Optometristes de la Comunitat Valenciana, que han compartit coneixements i experiències amb els assistents, contribuint a reforçar l’educació sanitària des de diferents àmbits.
