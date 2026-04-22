Rock underground a l'Alcora: el Bestialc 2026 confirma el seu cartell amb 14 grups i entrada lliure

La capital de l'Alcalatén acull en el 20 de juny la 29a edició d'aquest esdeveniment que oferirà 14 hores de música ininterrompuda

El grup de rock de Llucena Ministerio del Caos també participarà al Bestialc de l'Alcora 2026. / Kevin Alvarez Fotografia

R. D. A.

L’Alcora ja ho té tot preparat per a una nova descàrrega sonora. El Bestialc ha tancat definitivament el seu cartell per a l’edició de 2026, que tindrà lloc el dissabte 20 de juny a la capital de l’Alcalatén, consolidant-se com una de les cites imprescindibles per als amants del rock en totes les seues variants.

A les bandes ja anunciades prèviament i com va informar Mediterráneo, s’han sumat en els últims dies noves propostes que reforcen el caràcter global del festival: El Vez & Lord Rochester (Estats Units i Escòcia), Al Reeves (Estats Units), Ministerio del Caos (Lucena del Cid) i el DJ castellonenc Paco Roca.

Una alineació de 14 bandes d’arreu del món

El cartell del Bestialc 2026 el completen noms com Grosrama, No Valentine, The Concrete Boys, Hank Robot (Dinamarca), The Roves, Ming City Rockers (Ucraïna), Os Estil Hacos (Brasil), Tokororo (Congo), així com les propostes estatals J.Texi Band, Thee Eliam i Ídolos Muertos.

Lord Rochester és un dels grups que actuaran a l'Alcora aquest mes de juny gràcies al Bestialc. / MEDITERRÁNEO

Amb un total de 14 bandes, el Bestialc reafirma la seua identitat com a festival genuí, capaç d’oferir una experiència musical intensa i diversa. L’esdeveniment arriba enguany a la seua 29a edició mantenint intacta la seua filosofia: un grup d’amics que treballa des del respecte i l’amor per la música per oferir un menú sonor de primer nivell, amb entrada completament gratuïta.

Eclecticisme com a senya d’identitat

Al llarg de quasi tres dècades, el festival s’ha convertit en sinònim d’eclecticisme. En una mateixa jornada conviuen estils com el garage, rock, punk o grunge, però també el power pop, rockabilly, rhythm & blues, hardcore o fins i tot el soul i el blues amb tocs de jazz i gospel.

El públic podrà gaudir de 14 hores de música ininterrompuda en els dos escenaris situats al recinte de La Pista Jardí. Aquesta alternança constant d’estils és, precisament, un dels grans atractius del festival, ja que permet descobrir noves propostes i ampliar horitzons musicals en una mateixa jornada.

Organització i ambient de festival

El Bestialc està organitzat pel col·lectiu DSK —format per Germán Albero, Dani Chiva, Vicky Hernández, Pablo Alfieri i Hugo Vivas— amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Alcora i la Caixa Rural local.

A més dels concerts, el recinte comptarà amb servei de bar, venda de vinils i mercat alternatiu, completant així una experiència cultural que va més enllà de la música en directe.

Una cita consolidada a la província de Castelló

Amb una clara aposta per l’escena internacional sense oblidar el talent local, el Bestialc continua creixent sense perdre la seua essència. El 20 de juny, l’Alcora tornarà a convertir-se en epicentre del rock underground amb una proposta diversa, arriscada i oberta a tots els públics.

