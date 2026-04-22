Cultura
Eloy Moreno i Joana Marcús inauguren una Fira del Llibre de rècord a Castelló
Dos dels autors més venuts a nivell mundial de literatura juvenil participaran aquest divendres en l'obertura oficial de la fira
Castelló tornarà a situar aquest divendres a la literatura juvenil en el centre de la programació cultural amb la inauguració d'una Fira del Llibre de rècord que arrancarà a les 17.30 hores al Parc Ribalta amb la participació de dos dels autors més reconeguts i llegits del moment: el castellonenc Eloy Moreno i la mallorquina Joana Marcús.
La regidoria de Cultura ha volgut apostar de manera decidida pels lectors més joves amb la presència en la inauguració de dos escriptors que, entre tots dos, superen els cinc milions i mig d'exemplars venuts, i que s'han convertit en autèntics referents de la literatura juvenil i contemporània.
La seua participació en l'acte inaugural reforça el prestigi d'una fira que continua creixent en projecció, dimensió i capacitat de convocatòria.
El regidor de Cultura en funcions, Vicent Sales, ha subratllat que “la presència de Eloy Moreno i Joana Marcús en la inauguració demostra l'ambició amb la qual Castelló ha preparat aquesta edició de la Fira del Llibre”. En aquest sentit, ha destacat que “apostar per autors de primer nivell, capaços de connectar amb milers de lectors joves, és també apostar pel futur de la lectura i per una fira oberta, viva i pensada per a tots els públics”.
Una edició històrica en el Parc Ribalta
La Fira del Llibre de Castelló se celebrarà del 24 d'abril al 3 de maig per primera vegada en el Parc Ribalta, en una edició que reunirà més de 180 autors i aconseguirà un rècord històric de participació amb 28 casetes, sis més que en 2025. A més, per primera vegada hi haurà presència de llibreries de València, Osca, Saragossa i Terol, un salt que confirma el creixement de la cita i la seua consolidació com un dels grans esdeveniments culturals del calendari local.
Sales ha posat en valor que “des de l'Ajuntament tenim molt clar que aquesta fira havia de continuar creixent i fer un salt de qualitat”. “El Ribalta ens permet pensar en una fira més gran, amb més activitats, més presència editorial i més capacitat per a continuar convertint-se en un gran punt de trobada entre autors, llibreters i lectors”, ha assenyalat.
Una fira amb més de 180 autors
Durant els nou dies de fira passaran per Castelló alguns dels escriptors més venuts i reconeguts del panorama nacional, en un cartell que inclou noms com Juan del Val, Santiago Posteguillo, Elsa Punset, Máxim Huerta, Blue Jeans, Sara Búho, Antonio Mercero, Carmen Amoraga, Víctor de l'Arbre, Luis *Zueco o Pol Guasch, a més de Eloy Moreno i Joana Marcús. En conjunt, la programació reunirà autors guardonats amb quatre Premis Planeta, dos Premis Nadal, un Premi Fernando Lara i un Cervantes Chico, als quals se sumen també el Premi Nacional de Còmic, Kim Aubert, i David Sierra, creador de l'univers Anna Kadabra.
A això se suma una proposta pensada per a tots els públics, amb activitats paral·leles, música en directe, presència del Bibliobús, biblioteca infantil, biblioteca itinerant en hospitals, food-trucks i servei de cafeteria, en una edició concebuda per a consolidar el Ribalta com un gran espai cultural a l'aire lliure.
L'edil ha insistit que “aquesta fira és una mostra de l'esforç que està fent Castelló per situar la seua programació cultural al nivell que mereix la ciutat”. “Volem una gran festa de les lletres, amb capacitat d'atraure a lectors de totes les edats, de generar activitat cultural i de continuar projectant a Castelló com una ciutat que aposta de veritat per la cultura”, ha conclòs.
Amb aquesta inauguració, Castelló donarà el tret d'eixida a una de les edicions més ambicioses de la seua Fira del Llibre, una cita que torna a créixer en autors, casetes, programació i projecció, i que confirma la ferma aposta de l'Ajuntament per convertir-la en un referent cultural cada vegada més important dins i fora de la ciutat.
