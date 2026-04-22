Imaginària 2026 a Castelló: un festival de fotografia per a mirar més a poc a poc
El festival de fotografia de l'UJI celebrarà la seua XXIV edició del 7 de maig al 28 de juny amb 8 exposicions, 10 artistes i prop de 40 activitats a Castelló, Benicàssim, Segorbe i Vilafranca.
En un moment en què les imatges passen davant dels ulls amb una velocitat que quasi anul·la la seua capacitat de deixar pòsit, Imaginària 2026 torna a Castelló i a les seues seus associades amb una proposta que demana exactament el contrari: mirar amb temps, llegir les vores de la imatge i entendre la fotografia com una forma de pensament.
La XXIV edició del festival Imaginària de Fotografia, organitzat per la Universitat Jaume I a través del Servei d’Activitats Socioculturals i dins del programa UJI_Encultura, se celebrarà entre el 7 de maig i el 28 de juny amb una programació que suma 8 exposicions, 10 artistes i prop de 40 activitats repartides entre Castelló, Benicàssim, Segorbe i Vilafranca.
La presentació, celebrada a la Llotja del Cànem, ha servit per a confirmar una línia que el certamen ha anat consolidant en els últims anys: una fotografia menys ornamental i més interrogativa, menys pendent de l’impacte instantani i més atenta a la complexitat del present. No és casual que la vicerectora de Cultura, Llengües i Societat de l’UJI, Carmen Lázaro, haja definit Imaginària com un espai que convida a pensar la imatge «no com un simple objecte de consum, sinó com un dispositiu de pensament».
I probablement ahí hi ha una de les claus per a entrar en aquesta edició: no esperar només una successió d’exposicions, sinó un mapa de preguntes visuals sobre la fragilitat, la memòria, la violència, el desig, la identitat, la ficció o la possibilitat mateixa d’habitar el món des d’una mirada més lenta.
Un festival de fotografia que ja no només mostra, sinó que articula territori
Una de les fortaleses d’Imaginària és que no es limita a programar exposicions en una sola ciutat, sinó que ha anat construint, amb els anys, una certa idea de xarxa cultural vertebradora. Castelló continua sent el seu centre natural, però el festival s’expandeix també cap a Benicàssim, Segorbe i Vilafranca, i això li dona una dimensió territorial que va més enllà de la cita estrictament artística.
En eixe sentit, la intervenció de Lázaro ha subratllar precisament que el festival és també «un testimoni viu del compromís» de la universitat amb la creació contemporània i amb la vertebració cultural. No és una frase menor. En una escena sovint massa concentrada en els grans nodes urbans, Imaginària funciona com un espai de circulació per a altres geografies, i alhora com un punt de trobada entre artistes emergents, públic especialitzat i espectadors que s’acosten a la fotografia des de la curiositat.
El director tècnic del certamen, Vicent Tena, va insistir durant la presentació en un element que defineix l’esperit del festival: la consolidació de la convocatòria oberta com a fórmula per a recollir sensibilitats, llenguatges i perspectives diferents. És a dir: Imaginària no programa una sola idea de fotografia, sinó que treballa des de la pluralitat. I això es nota en una edició que travessa des de la revisió pòstuma fins a l’arxiu, la ficció, el retrat, la investigació sobre el set cinematogràfic, el collage participatiu o el fotollibre.
Què es podrà veure en Imaginària 2026
La programació expositiva d’enguany desplega un recorregut especialment ric i heterogeni. A Castelló de la Plana, que concentra cinc de les huit mostres, el festival obri amb una de les cites més emotives: Habitario. Tiempo despacio, revisió pòstuma de l’obra del fotògraf valencià Paco Llop, a la Llotja del Cànem del 7 de maig al 20 de juny. El projecte, acompanyat d’un text d’Antonio Méndez Rubio, apunta ja una de les línies de fons del festival: la necessitat de desaprendre la mirada accelerada i tornar a una imatge que resisteix, que no es gasta en el seu consum.
El Menador Espai Cultural acollirà dos projectes. D’una banda, I Don’t Know Who, de Carlos Chavarría (del 8 de maig al 21 de juny), una proposta que treballa a partir de quaderns, imatge trobada, arxiu i collage per a entendre com es construeix un imaginari visual al llarg dels anys. De l’altra, Las conseguidoras, de Clara Marconato, també del 8 de maig al 21 de juny, un treball que dialoga amb la inestabilitat vital, econòmica i afectiva d’una generació obligada a reinventar-se constantment.
A l’Espai Cultural Obert Les Aules, la catalana Carla Oset presentarà Background del 8 de maig al 20 de juny, una exposició que desplaça l’atenció cap als marges del cinema: els decorats, els figurants, els temps d’espera, tot allò que sosté la ficció des de fora de camp. És, possiblement, una de les mostres que millor resumeix l’esperit reflexiu del festival: preguntar-se què queda fora de la imatge i què diu eixe fora de camp sobre la nostra manera de mirar.
El Museu de Belles Arts de Castelló, com a espai convidat, acollirà del 18 de juny a l’11 d’octubre Tierna es la noche, de la japonesa Sakiko Nomura, una de les autores internacionals més rellevants d’esta edició. La seua obra, coneguda sobretot pels nus masculins en blanc i negre, dialoga amb l’erotisme, la tendresa, la foscor i una certa evocació cinematogràfica. La seua presència dona al festival una obertura internacional notable i amplia el recorregut més enllà del calendari habitual d’Imaginària.
Fora de Castelló, el programa continua a Benicàssim, on el Centre Cultural Melchor Zapata exhibirà Kiss, de Marina Bobo, comissariada per Laura San Segundo, del 15 de maig al 21 de juny. Es tracta d’un dels projectes més punyents d’esta edició: una investigació visual construïda a partir d’imatges d’arxiu de persones besant-se que després van ser assassinades per qui les besava. El treball interroga la passió, la violència, la construcció cultural de l’afecte i la lectura mateixa de les imatges quan coneixem el seu context.
A Segorbe, la Casa Garcerán acollirà Intervalos de sombra, de Pablo López, del 14 de maig al 28 de juny, una exposició travessada per l’observació lenta del paisatge, la llum, el desplaçament a peu i l’escriptura com a mètode de relació amb el territori. I a Vilafranca, del 16 de maig al 28 de juny, les sales gòtiques de l’ajuntament mostraran Vilafranca Club Collage, d’Alberto Feijóo, una proposta col·lectiva i participativa que planteja una lectura polièdrica del territori a través de la fotografia i el collage.
Les claus de la nova edició: observació lenta, complexitat i participació
Si haguérem de resumir l’edició d’enguany en tres idees, probablement serien estes: observació lenta, complexitat emocional i obertura participativa.
Vicent Tena va apuntar durant la presentació que les propostes de 2026 destaquen pel seu “caràcter reflexiu i participatiu” i per abordar qüestions com la inestabilitat, la complexitat de les passions humanes o la bellesa d’una observació assossegada. És una definició encertada. A diferència d’altres programacions més centrades en la novetat o en l’efecte, Imaginària 2026 sembla voler construir un temps de recepció, un lloc on la fotografia no siga només consumida, sinó pensada.
A això se suma una altra aposta rellevant: l’exigència d’una producció més professional, amb més qualitat i millor disseny expositiu. És una decisió important perquè indica que el festival no només vol ser un aparador de projectes, sinó també un espai on els treballs arriben al públic amb una mediació formal més cuidada.
Més de 40 activitats per a ampliar l’experiència del festival
El festival no s’esgota en les sales. Un dels elements que reforcen la seua dimensió pública és la programació paral·lela, amb prop de 40 activitats que inclouen visites guiades, tallers, xarrades, trobades i projeccions.
Entre les cites destacades hi ha els tallers del Museu de Belles Arts. La fotògrafa Bego Antón coordinarà Sobre lo mágico els dies 23 i 24 de maig, mentre que la professora i especialista en educació artística María Acaso impartirà Soberanía visual el 20 i 21 de juny. Totes dues participaran també en el cicle Diàlegs a la Llotja del Cànem, el 22 de maig i el 19 de juny, respectivament.
Una altra novetat rellevant és la recuperació dels tallers familiars, coordinats per Lidón Forés i Leticia Tojar, amb dues propostes al Menador: un taller de collage el 9 de maig i Fotollibre sense fi el 13 de juny. El gest és significatiu perquè amplia el festival cap a públics que no sempre entren en els circuits especialitzats i reforça la seua funció pedagògica.
També torna la ja consolidada Pollastre Night, que celebrarà la seua quarta edició el 6 de juny a l’Espai Cultural Obert Les Aules. La trobada, pensada per a agrupacions i col·lectius fotogràfics de les comarques de Castelló i oberta al públic general, és una d’eixes activitats que expliquen bé la filosofia d’Imaginària: relativitzar la competència i afavorir espais de sinergia, conversa i comunitat.
A més, s’han incorporat les projeccions de l’alumnat del taller de fotografia de Julián Barón a l’Aula de Fotografia del Servei d’Activitats Socioculturals de l’UJI, una sessió que permetrà compartir treballs en forma de seqüències d’un minut. És un detall important, perquè reforça la relació del festival amb els processos d’aprenentatge i amb els contextos de formació.
Una guia ràpida per al lector: per on començar Imaginària 2026
Per a qui s’acoste per primera vegada al festival, hi ha diverses portes d’entrada possibles.
Si es busca una experiència emocional i serena, la revisió de Paco Llop a la Llotja del Cànem sembla imprescindible. Si l’interés està en la reflexió sobre l’arxiu, el muntatge i la construcció de l’imaginari, la proposta de Carlos Chavarría al Menador és una parada natural. Per a qui vulga entrar en una fotografia que dialogue amb la precarietat contemporània, la ficció i l’absurd, Clara Marconato ofereix un treball especialment estimulant.
Els qui preferisquen una lectura de la imatge des dels seus marges invisibles trobaran en Carla Oset una de les veus més suggeridores del programa. Si l’atracció passa per una obra de gran projecció internacional i una atmosfera més sensual i nocturna, la visita a Sakiko Nomura al Museu de Belles Arts serà un dels punts forts del calendari. Per la seua càrrega crítica i la seua tensió conceptual, Kiss, de Marina Bobo, és probablement una de les mostres més contundents d’esta edició. I per a una relació més vinculada amb el territori i la pràctica col·lectiva, Pablo López i Alberto Feijóo obrin dos camins igualment valuosos des de Segorbe i Vilafranca.
Per què Imaginària continua important
Després de més de dues dècades de trajectòria, Imaginària no és només un festival consolidat dins del calendari cultural valencià. És també una estructura que ha sabut reformular-se sense perdre identitat. Va nàixer en 2003, està promogut per la Universitat Jaume I i compta amb el suport de l’Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló, la Fundació Dávalos-Fletcher, l’Institut Valencià de Cultura, la Fundación Bancaja Segorbe, els ajuntaments de Benicàssim, Segorbe i Vilafranca, i l’estudi fotogràfic Paco Mora.
Però més enllà de les institucions, el que sosté el festival és una idea: que la fotografia continua sent un lloc des d’on pensar-nos. I això, en una època dominada per l’excés visual, és quasi una forma de resistència.
Imaginària 2026 arriba, així, no només com una agenda d’exposicions i activitats, sinó com una invitació a suspendre l’automatisme de la mirada. A tornar a preguntar-nos què hi ha darrere, què queda fora, què persisteix en els marges i què pot encara una imatge quan se li dona temps.
- Las dos mejores playas de Castellón para National Geographic: 'Arena fina y cuidada
- Una multinacional del mueble abrirá nueva tienda en Vila-real y ya busca personal
- Un restaurante de Castelló luchará por cocinar el mejor arroz del mundo: ya está en la final
- Cierra en Castellón un clásico de la cocina china después de 35 años
- Detienen a un hombre tras darse a la fuga con su vehículo en Castelló
- El pueblo de Castellón que ha consolidado su coworking municipal para fijar población
- Macroestafa inmobiliaria en Castellón: logran más de 150.000 euros con la venta de pisos ‘fantasma’
- La cara más cruda de la despoblación: ni bar ni tienda en un pueblo de Castellón