PROMOCIÓ DE LA LLENGUA
Llibres en valencià per a celebrar Sant Jordi a Vila-real
La tradicional parada de llibres i roses a la plaça de Mossén Ballester fomenta este dijous la lectura i l’ús de la llengua pròpis al cor de Vila-real
Des de fa més de tres dècades, Vila-real commemora la diada de Sant Jordi i el Dia del Llibre amb una cita ja consolidada al calendari cultural local: la tradicional parada de llibres en valencià a la plaça de Mossén Ballester, impulsada per representants d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i de Plataforma per la Llengua.
La iniciativa torna a acostar este dijous, 23 d’abril la literatura en llengua pròpia al centre de la ciutat amb una parada de llibres i roses que romandrà oberta al públic de 10.00 a 20.00 hores. Al llarg de la jornada, la ciutadania podrà trobar una selecció variada de títols en valencià, en una proposta que busca fomentar la lectura i promoure l’ús social de la llengua.
Autors locals i de la comarca
A més, la mostra manté una atenció especial als autors locals de Vila-real i de la comarca, amb l’objectiu de donar visibilitat a la producció literària de proximitat i reforçar el vincle entre cultura, territori i identitat lingüística.
D'altra banda, des de l'associació cultural Socarrats recorden que el pròxim dissabte, 25, en el marc de la Fira del Llibre de Vila-real, l'entitat presentarà l'últim llibre del vila-realenc Enric Arenós Quique. El filòleg Vicent Pitarch serà qui farà la presentació i, encara que no es podrà gaudir de la presència de l'autor, es projectarà una interessant entrevista preparada per Xsvier Manzanet i Pablo Albalate. L'acte serà a les 11.00 hores al Molí la Vila.
