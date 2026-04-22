A LA SALA DE JUNTES DE LA COMUNITAT DE REGANTS
Així és el Manifest de la reina i dames de Vila-real que dona inici a les festes de Sant Pasqual
La mostra reuneix 23 vestits de mudar i set de faena, molts d’ells lligats a històries, herències i records familiars
És el primer acte de partida oficial de les pròximes festes que Vila-real celebrarà, del 15 al 24 de maig, en honor a Sant Pasqual, i al qual seguiran altres ja de manera quasi contínua. I és que la sala de juntes de la Comunitat de Regants acull des d’este dimecres l’exposició del tradicional Manifest, amb el qual la reina de 2026, Berta Beteta, dona a conéixer els vestits i els complements que lluirà en els actes festius.
I no sols Beteta mostra estos elements, sinó que les sis dames que formen part de la seua cort d’honor (Marta Usó, Paula Costa, Núria Seriols, Paula Vila, Patricia Torres i Natalia Amposta) fan el mateix, a través d’un muntatge que crida l’atenció de centenars de persones que, fins divendres que ve, en horari de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 hores, tenen ocasió de contemplar la riquesa tradicional i costumista d’un total de 15 vestits de mudar i set de faena que s’exposen a l'impressionant saló dels regants vila-realencs.
Cadascuna de les representants festives aprofita l’ocasió per a, en molts casos, rememorar a través del Manifest els seus records familiars, com els que, per exemple, evoca la reina de les festes. “El meu vestit de faena està confeccionat a partir d’uns llençols que van pertànyer a la meua àvia Conso i, encara que ella ja no hi és, és una manera de retre-li homenatge; de fet, les seues inicials estan brodades a la màniga del vestit”, comenta Berta Beteta, qui afig que “totes les faldes me les han elaborades les meues ties Conso i Carmina”, mentre que son pare, José Luis, és l’autor d’uns rosaris isabelins que lluirà en els seus vestits.
Detalls i emocions
I com en el cas de la màxima representant dels festejos patronals de Vila-real, les sis dames que l’acompanyaran en este viatge festiu reflecteixen en els seus vestits i aixovars detalls que, especialment, posen l’accent en el record emocionat de les persones que ja no estan entre nosaltres.
Esta cita amb el Manifest representa l’avantsala de la proclamació oficial i la imposició de bandes a la reina de 2026 i a les joves que integren la cort d’honor. Un acte que tindrà lloc dissabte que ve, a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, a les 19.00 hores.
