Vila-real torna a transformar-se en un gran escenari: així serà el FitCarrer 2026
La ciutat calfa motors per a una 38a edició amb teatre, dansa, clown i una gran obertura amb Xarxa Teatre
La ciutat de Vila-real reviurà, d’ací a 10 dies i un any més, i ja en van 38, una nova edició del FitCarrer, el Festival de Teatre de Carrer, capdavanter a Espanya, que va nàixer l’any 1988 de la mà de la companyia Xarxa Teatre per tal de difondre tècniques teatrals que aleshores eren poc conegudes a l’Estat.
I és que Vila-real s’ha posicionat gràcies a este esdeveniment com una de les ciutats europees amb major concentració de companyies de teatre de carrer, convertint les seues places i espais urbans en escenaris culturals permanents.
Vila-real lanza en Fitur su evento más internacional para atraer turismo: Te lo contamos
Enguany, la cita es desenvoluparà el cap de setmana de l’1 al 3 de maig i, com de costum, convertirà diferents espais de la ciutat en autèntics escenaris en els quals es donaran cita tot un seguit de disciplines de les arts escèniques, com ara el teatre, però també el clown o la dansa.
En total, la programació d’esta 38a edició inclou espectacles d’artistes i companyies procedents d’Anglaterra, Portugal, Catalunya, Madrid, Castella i Lleó, Euskadi i Andalusia, a més de grups de les comarques castellonenques, com Xarxa Teatre o La Troupe Malabó.
Tots els espectacles del FitCarrer 2026
🟣 DIVENDRES, 1 DE MAIG
🕠 17.30 h
📍 Cantó de l’Auditori Municipal amb l’avinguda de la Murà
🌊 ‘Out of de Deep Blue’ — Autin Danse (Anglaterra)
🕖 19.45 h
📍 Plaça de la Vila
🎪 ‘Banaba Flup’ — Street Fools (Barcelona)
🕥 22.30 h
📍 Plaça Major
🔥 ‘Babel’ — Xarxa Teatre (Vila-real)
🕦 23.30 h
📍 Plaça Major
😎 ‘Fabiolo Connection’ — Rafa Maza (Madrid)
🟠 DISSABTE, 2 DE MAIG
🕦 11.30 h
📍 Plaça de la Vila
💧 ‘Gota’ — Txema Muñoz (Barcelona)
🕧 12.30 h
📍 Zona de l’església arxiprestal
👥 ‘Invisibles’ — Pepa Cases Sansa-Teatre (Vila-real)
🕔 17.00 h
📍 Parc del Pilar
🎠 ‘Artilusio’ — Markeliñe (Amorebieta - Euskadi)
🕠 17.30 h
📍 Parc del Botànic Calduch
💧 ‘Gota’ — Txema Muñoz (Barcelona)
🕕 18.00 h
📍 Parc del Pilar
🚪 ‘Intrusos’ — Lolo Fernández (Andalusia)
🕡 18.30 h
📍 Parc del Botànic Calduch
⚡ ‘Àcid’ — Sound de Secà (Catalunya)
🕖 19.45 h
📍 Parc de la Maiorasga
🎭 ‘Domte’ — Nacho Flores (Barcelona)
🕙 22.00 h
📍 Parc de la Maiorasga
🖤 ‘Sóc’ — Marta Sitjà (Madrid)
🕚 23.00 h
📍 Parc de la Maiorasga
🐾 ‘Wild’ — Motion House (Anglaterra)
🕦 23.45 h
📍 Parc de la Maiorasga
🤹 ‘El peor espectáculo del mundo, por el momento’ — Zanguango (Vitòria - Euskadi)
🟢 DIUMENGE, 3 DE MAIG
🕧 12.30 h
📍 Plaça Major
🕊️ ‘Eirenê’ — La Troupe Malabó (Betxí)
🕔 17.00 h
📍 Plaça Major
🎈 ‘Playtime’ — Kanbahiota (Madrid)
🕕 18.00 h
📍 Plaça de la Vila
🎬 ‘Inquieto’ — Joan Philippe Kikolas (Castella i Lleó)
🕖 19.00 h
📍 Cantó de l’Auditori amb l’avinguda de la Murà
🖍️ ‘Caricatures’ — Projectos de Intervençao Artística (Pinhal Novo - Portugal)
🕗 20.00 h
📍 Plaça Major
🌀 ‘Tenet’ — Eunoia Kolektiva (Barcelona)
Precisament, Xarxa Teatre guanya protagonisme enguany en la jornada inaugural de divendres, 1 de maig, quan escenificarà a la plaça Major Babel, l’obra que la companyia va estrenar el passat mes de novembre per a tancar el Festival Iberoamericano de Teatro de Cadis. Es tracta d’un espectacle multidisciplinari de gran format, que gira al voltant del mite de la Torre de Babel i on, a través de llenguatges universals, la companyia ofereix la seua particular visió sobre l’origen i l’evolució de la humanitat d’una manera poètica, plàstica i espiritual.
Les localitzacions
Respecte als espais que es convertiran en escenaris improvisats, hi ha les places Major i de la Vila; els parcs del Pilar, del Botànic Calduch i de la Maiorasga, però també la zona de l’església arxiprestal de Vila-real i el cantó de l’Auditori Municipal amb l’avinguda de la Murà.
Per contra, desapareixen del llistat altres llocs, com és el cas de la plaça de l’Estadi de la Ceràmica, probablement tenint en compte que el dissabte 2 de maig està programada la celebració del partit de futbol que enfrontarà, a casa, el Villarreal CF i el Llevant, la qual cosa impossibilita, per qüestions logístiques, realitzar en esta jornada i l’anterior qualsevol altre tipus d’activitat.
- Una tienda de las que ya no quedan cierra para siempre en Castellón después de 76 años
- Castelló levantará en cinco meses su primer edificio prefabricado de más de tres plantas
- Muere una ciclista en un accidente con un camión en Vinaròs
- Una multinacional del mueble abrirá nueva tienda en Vila-real y ya busca personal
- Un restaurante de Castelló luchará por cocinar el mejor arroz del mundo: ya está en la final
- Un macrobuque procedente de China completa con éxito una operación histórica en el puerto de Castellón
- Castellón se prepara para una jornada de calor intenso: las máximas superarán los 30 grados
- Así queda el ascenso directo para el Castellón tras los resultados de la 36ª jornada, cerrada con la polémica de Riazor